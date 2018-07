Urtubey y El Brujo en el mundo del revés

El gobierno de Río Negro le armó esta semana al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey una agenda de candidato en campaña en Bariloche. Dio una charla sobre turismo, visitó Invap, se reunió con empresarios, conoció una chocolatería y ofreció entrevistas a la prensa. No se cruzó con un solo peronista; no es que no le respondieran sino que no los convocó.

Pocos se acuerdan de que a Alberto Weretilneck le dicen El Brujo. Desde que fue elegido intendente de Cipolletti, hace 15 años, buena parte del despliegue político que ensaya es necesariamente en la superficie, pero no se ganó ese apodo por tirar las cartas (aunque ese disparate llegó a escribirse) sino por su capacidad de negociar y construir allí donde parece que nada crecerá. Lo hizo siempre detrás de alguien, Rudy Salto o Julio Arriaga, hasta que en el 2003 decidió ser protagonista.

Urtubey viene de perder las elecciones legislativas en su provincia a manos de Cambiemos. Su candidato fue segundo, muy cerca del tercero, un kirchnerista. Weretilneck ni siquiera se presentó a jugar: hizo retirar los jugadores después de un resultado muy malo en las primarias abiertas.

En Río Negro el que ganó fue el PJ de Martín Soria, cuya hermana María Emilia fue la candidata. Sin embargo, el salteño dijo “No lo conozco”. Dicen que el intendente de Roca, con ese humor ácido y agresivo que viene cuidando que no estalle paredes afuera de su despacho, cuando leyó el diario, le dijo a un colaborador: “Yo sí conozco a Isabel, de la televisión”, por la actriz de televisión Macedo, la esposa de Urtubey.

Los que creyeron adivinar que detrás del desembarco de Urtubey en Río Negro está el senador Miguel Pichetto se olvidaron de que el salteño y el rionegrino no tienen la mejor relación después de que el hermano del gobernador, el senador Rodolfo Urtubey, votara en contra del proyecto para frenar los aumentos de los servicios públicos y retrotraer las tarifas al año pasado.

Pichetto salió esta semana, en una charla con el programa de radio de “Río Negro”, a darle recomendaciones ideológicas a Soria: “Un modelo sesgado hacia la izquierda puede servir para alguna coyuntura”, “El partido tiene que reconstruirse, tener una alternativa electoral por el centro” y “Dejar atrás el proyecto que se expresó durante casi 12 años, que todavía tiene una referencia en la figura de la expresidenta”, el kirchnerismo “Está más para la valoración histórica”.

No está claro el futuro político de Pichetto. Su mandato vence dentro de 17 meses y no se observa en qué armado podría encajar para continuar en una banca que para el gobierno de Mauricio Macri resultó estratégica. “Tiene domicilio en Buenos Aires”, responden desde el entorno del intendente de Roca. Carlos Soria fue diputado en la diáspora por la provincia de Buenos Aires, en 1999.

El diputado Martín Doñate salió a advertir que la unidad del peronismo debe construirse en torno del rechazo a la central nuclear en su territorio, a la extensión de la concesión del cerro Catedral y el endeudamiento en dólares del plan Castello.

Los recursos que ingresaron al Tesoro provincial por la colocación de estos bonos comenzaron ya a fluir hacia las contratistas en forma de anticipos financieros.

Las letras del Tesoro Nacional (Letes) en dólares, que compraron con el resultado de la colocación, vencieron el 6 de junio (eran 202 millones) y fueron renovadas en parte porque 42 millones de dólares fueron convertidos en Lebac, con una tasa del 47%.

El dólar ha aumentado tanto su cotización y las tasas de interés se han disparado de semejante manera que es incierto hoy saber si las inversiones que se hicieron con esos dólares fueron la mejor opción.

Lo que es difícil de entender es la eximición de Ingresos Brutos para la hidroeléctrica del contribuyente más rico de Río Negro, Joe Lewis. La provincia dejará de percibir 1,2 millones pesos. En 11 meses facturó por la electricidad unos 67 millones, gracias a una tarifa de 105 dólares por MWh, contra los 64 dólares del promedio nacional. Un buen negocio.