Comerciantes de Neuquén piden reabrir ante caídas de facturaciones de un 70 %

Comerciantes de distintas ciudades de la provincia piden que la actividad se vaya abriendo gradualmente. El parate cada vez se hace más insostenible. La caída en la facturación durante la cuarentena en la mayoría de los sitios rondó el 70 por ciento.

"Que se vayan habilitando, aunque sea con horarios reducidos o con menos personal, pero que se comience a trabajar en el comercio en forma gradual. Porque la venta online no funcionó. El que lo tenía implementado puede ser, pero el que no en quince dìas no se puede implementar", pidió Daniel González, presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan),

González dijo que todavía están analizando unos datos, pero estimaron una baja en las facturación de abril de un 75 por ciento con respecto a otros momentos.

"Entre el 19 de marzo y el 13 de abril, hubo un 61 por ciento que facturó cero, y un 15 por ciento que facturó un 25 por ciento", precisó.

Observó que entre los más golpeados estuvo el sector gastronómico (que dependen de la afluencia de público) y todos los que hacen atención en las calles como tiendas de ropa e indumentaria. También hoteles y agencias de turismo.

Por esta razón, se pidió una reactivación, sin perder la vista las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus. Una de sus propuestas fue reabrir con un factor de ocupación tres veces menor al que figura en la habilitación.

En el caso de Plottier, los comerciantes solicitaron regresar a su actividad ya que indican que no se registraron casos de coronavirus en la ciudad. Es un planteo que hicieron al municipio.

Además demandaron ayuda financiera a tasa cero para el pago de sueldos de abril.

"Lo más importante es la ayuda en el pago de sueldos para poder afrontar y llevar adelante todo lo que es la circulación de dinero dentro de la localidad y que no se corte la cadena de pago", dijo

Claudio Borela, presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, expuso que un 70 por ciento de los negocios no han podido por el aislamiento tener su actividad. Los que sí pudieron hacerlo tuvieron márgenes de facturación entre un 20 y 30 por ciento, y de 10 los que hicieron delivery.

Una de las medidas que se analiza en el Concejo Deliberante es suspender el cobro de licencias comerciales de abril y mayo.

Desde la Cámara de Comercio de Villa la Angostura, también reflejaron indicadores negativos con la casi paralización total en los casi 1000 negocios habilitados en la ciudad.

"El 83 de los comerciantes y prestadores de servicios presenta un desmoronamiento de facturación de entre el 70 y el 80 por ciento", señaló.

Subrayó la cámara que la actividad de este sector generan ingresos para más del 60 por ciento de las familias del lugar.

Más de la mitad de los comercios relevados, sostuvo que si la situación persiste podrán mantener su emprendimiento por 30 días nomás.