Cómo juegan los líderes gremiales en la campaña para la gobernación

La representación de los trabajadores está en plena disputa en el inicio de la carrera electoral de Río Negro.

Los gremios mayoritarios de la provincia no serán ajenos a las campañas e incluso varios dirigentes serán inscriptos el próximo viernes como candidatos.

El sector estatal presenta la mayor dispersión.

UPCN empezó a jugar fuerte a favor de la fórmula del Frente para la Victoria, con un encuentro el fin de semana entre el secretario general, Juan Carlos Scalesi, y los candidatos a gobernador y vice, Martín Soria y Magdalena Odarda.

“Jerarquización de la administración pública, con estabilidad laboral, convenio colectivo, nuevo Estatuto, escalafón con grado hasta directores. Salarios dignos”. Esa fue la síntesis que hizo ayer el sindicalista sobre los ejes de trabajo para la primera etapa de un eventual nuevo gobierno.

En la lista del FpV también se reflejan las diferencias dentro de la CTA.

Pablo Barreno, titular de Sitrajur, encabeza la lista del Circuito Valle Inferior. Otros dirigentes de Unter, como Manuel Hermida -que además es secretario adjunto de la CTA Autónoma en la provincia- también forman parte de la nómina opositora.

Por su parte, Jorge Molina, exsecretario general del gremio docente y referente provincial de la CTA de los Trabajadores, ocupa el 15° lugar en la lista sábana.

Sin embargo, el titular de la CTA Autónoma y de ATE, Rodolfo Aguiar, se paró en otro lugar, buscando distancia de las dos alianzas que largaron sus campañas.

“Ni con Weretilneck ni con Soria”, contestó Aguiar cuando “Río Negro” lo consultó sobre el escenario gremial ante las elecciones.

Buscando desactivar la imagen que lo ubica cerca del gobernador, agregó que “no comparto la idea que un dirigente sindical se pronuncie en favor de uno u otro candidato y menos aún que pretendan subordinar la estructura que conducen a un determinado partido”.

“Es una falsa creencia pensar que existe una transferencia inmediata y directa de los votos de los afiliados del gremio a un determinado partido”, insistió.

El mapa sindical muestra también una fuerte pertenencia del líder de Camioneros, Rubén Belich, al proyecto del FpV, igual que el Sindicato de Empleados de Comercio de Roca, en tanto que la Uocra tuvo militantes en el lanzamiento de Soria, pero no existe un posicionamiento orgánico del gremio, que también cuenta con sectores alineados al oficialismo.

El gran cambio en los acuerdos entre dirigentes gremiales y partidarios se dio en el ámbito de la producción.

La salida anticipada de Rubén López de la Legislatura hizo que el Gremio de la Fruta se alejara de los lugares protagónicos.

Los obreros rurales también resignaron posiciones, ya que no habrá reelección en el parlamento provincial para José Liguén, el máximo representante de Uatre en la zona del Alto Valle.

De todas maneras, desde Juntos aseguran que esos vínculos permanecen firmes y que el respaldo a la continuidad de Weretilneck está garantizado.

Aguiar advierte una “subestimación” a los afiliados



“Hay gremialistas que se han acostumbrado a subestimar a quienes representan. Tenemos que tener cuidado, porque las épocas electorales son propicias para confundir los intereses personales con los del conjunto”, advirtió el secretario general de ATE y de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sostuvo que en el caso de los sindicatos estatales “si se apoya una candidatura es peor aún, porque se pierde autoridad y legitimidad”.Y puso como ejemplo el caso de Juan Carlos Scalesi. “¿Quién le va a creer si tiene un reclamo contra el gobierno provincial? Todos van a decir que hace política, para beneficiar a unos y perjudicar a otros, pero no pensando en los trabajadores”, planteó.

Aguiar sostuvo que tanto en ATE como en la CTA Autónoma no se debatió, ni se debatirán orgánicamente apoyos o respaldos.“Eso no quiere decir que así como nosotros estamos empeñados en conformar la Unidad Popular, no existan otros compañeros que integren otros partidos políticos ya constituidos y sean parte de la contienda de manera directa o a través de alianzas. Pero seguimos pensando que los gremios y las centrales sindicales deben autónomas e independientes de los patrones, las empresas y los gobiernos”, concluyó.

El FIT llama a romper el “pacto de gobernabilidad y de no agresión”



El Frente de Izquierda y de los Trabajadores cargó ayer contra las centrales obreras de la provincia y se presentó como la única alternativa legítima para defender los intereses de los asalariados.



“En la provincia se han firmado paritarias vergonzantes. Un 15% en cuotas, aceptando sumas en negro. Acá hay un pacto de gobernabilidad que tenemos que romper, para enfrentar el ajuste y la miseria salarial”, sostuvo la candidata a gobernadora, Norma Dardik.La dirigente también denunció “un pacto de no agresión entre la CGT y la CTA, con el Frente para la Victoria en particular, llamando a esperar a ocubre del 2019”.

En la conferencia realizada en Roca -que contó con la presencia de los diputados nacionales Nicolás Del Caño y Romina Del Pla- también se marcaron diferencias con otras fuerzas de izquierda que decidieron sumarse al FpV.

“La izquierda que lucha todos los días en la calle está en esta mesa. Más que nunca tenemos que poner en pie el movimiento obrero”, enfatizó Dardik.La lista del FIT para el 7 de abril tiene a Facundo Britos como candidato a vicegobernador y a Laura Britos primera en la lista para la Legislatura.