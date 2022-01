Cómo son las etapas de un incendio forestal hasta quedar extinguido

Los incendios forestales que mantienen en vilo a la región cordillerana por su prolongación, tienen diversas etapas desde el comienzo del fuego hasta su extinción total, el objetivo que se busca al sur de Bariloche y que se espera con la ayuda de las lluvias y las tareas de combate por tierra y aire.

El Manual de combate de incendios forestales elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) especifica los estados de los incendios y clarifica la terminología que habitualmente expresan los brigadistas y organismos vinculados al combate del fuego.

Según el último reporte del Comité de Emergencia, el incendio al sur de Bariloche que ya afectó 6.000 hectáreas de vegetación, tiene seis de las ocho secciones en las que fue dividido, en estado activo y solo dos contenidas.

Los estados, uno a uno

Fuera de control: el fuego se propaga libremente. Este estado define a los fuegos que aún no han sido atacados, o a aquellos en los que en uno o varios sectores no han podido ser contenidos.

Detenido o contenido: por cualquier circunstancia natural, ambiental, o a raíz de los trabajos de combate, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Esta situación puede revertirse y volver a la condición anterior de “fuera de control”.

Circunscripto: estado similar al anterior. Los trabajos de contención abarcan todo el perímetro pero no están definitivamente terminados. En esta etapa quizás falten asegurar puntos de anclaje, completar algunas podas o limpiezas, corregir y mejorar el trazado de las líneas, hacer quemas de ensanche, de islas o bahías, etc. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control”.

Controlado: la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada.

El incendio puede mostrar actividad y humos en su interior, pero los trabajos se han completado en todo el perímetro y se considera que no hay posibilidad de rebrotes. Esta situación tendría que ser irreversible, ya que un incendio declarado técnicamente controlado no debiera volver a la etapa anterior.

Extinguido: el incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes. Algunos incendios grandes, aunque sean dados por controlados, pueden no declararse extinguidos durante mucho tiempo ya que su liquidación total a veces no puede llevarse a cabo a raíz de diversos factores: Extensión, accesos, tipo de suelo, etcétera.

Las partes del incendio

Cabeza: sector del incendio que se propaga con mayor rapidez determinando su principal dirección de avance.

Cola: se la ubica generalmente en el sector opuesto a la cabeza. Casi siempre es la parte

que avanza con mayor lentitud.

Flancos: son los costados del incendio. El observador debe imaginarse estar mirando el

fuego desde la cola para definirlos como flanco derecho o flanco izquierdo.

Borde: límite de separación entre las partes quemadas y no quemadas.

Perímetro: longitud total del borde.

Dedos: Partes del incendio que han quemado en forma alargada y angosta.

Bahías: porciones no quemadas entre dedos o en cualquier otro sector del incendio que forman entrantes de cierta profundidad en el borde del incendio.

Islas: sectores de terreno no quemado en el interior del incendio.

Focos secundarios: fuegos fuera de los bordes del incendio principal, generados por

desprendimientos del mismo.