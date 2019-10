Compró un departamento hace 28 años en Roca, se lo usurparon y nunca lo pudo recuperar

Daniel Ucucich pasó la mitad de su vida reclamando por un departamento en el barrio de las 500 Viviendas por el cual pagó pero nunca pudo habitar. El caso resulta llamativo porque la misma unidad habitacional habría sido entregada a otra persona aunque en el IPPV no hay rastros de la operación que realizó su propietario original.

Daniel -de 56 años- contó que en 1991 compró el departamento en cuestión a César Álvarez, un policía retirado quien era el adjudicatario original. Una vez que concretaron la transacción, realizó todos los trámites, canceló la deuda y quedó a la espera de la escritura que finalmente nunca llegó.

En ese interín su departamento “fue usurpado” por una persona quien ha vivido durante todos estos años en ese lugar y ahora, a modo de herencia, pasó a manos de su hija.

“Cuando la fuimos a verla nos dijo que ellos tenían un permiso y una escritura que le habían otorgado en la época de Verani. Nunca lo pudimos ver y desde hace años que llevamos adelante esta causa penal que ahora se tramita en la fiscalía de Miguel Fernández Jadhe”, dijo el damnificado quien se entrevistó hace pocos meses con la mujer que ocupa el departamento C del tercer piso del núcleo 13.

Pero durante estos 28 años pasaron muchas cosas. Daniel aclaró que en reiteradas oportunidades viajó a Viedma para entrevistarse con autoridades del IPPV . Pero ni en los viajes ni en las cientos de llamadas telefónicas logró una respuesta concreta.

Es que en la carpeta de esa unidad habitacional no hay documentación alguna que respalde la venta de esa unidad sólo está el registro que el inmueble fue entregado a la persona que usuró su propiedad, aclara el damnificado. “En definitiva no hay nada y por eso hay una causa penal por ocultamiento de documentación”, reveló este vecino.

Ucucich explicó que ya no saben qué hacer para recuperar el departamento. “Me comuniqué con el gobernador, con funcionarios del IPPV en Viedma y en Roca, pero nunca pudimos avanzar. Yo tengo el boleto de compra y venta, las transferencias que realicé, tengo todo pero sigo reclamando por mi departamento”, aseguró el vecino quien adelantó que si no logra respuestas se encadenará al edificio del IIPPV.