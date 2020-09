Con Acuña en el plantel, Sevilla viajó a Hungría para jugar la Supercopa

A pesar de haber llegado Sevilla en los últimos días, Marcos Acuña fue convocado por el entrenador Julen Lopetegui para formar parte del plantel que el jueves se medirá con Bayern Munich, por la final de la Supercopa de Europa que se llevará a cabo en Hungría.

Según confirmó el elenco andaluz en sus redes sociales, el zapalino integra la lista de 25 jugadores que hoy partieron rumbo a Budapest para afrontar su primer partido de la temporada, que definirá un título.

Luego de su paso por el Sporting de Lisboa, Acuña tiene un nuevo desafío en Sevilla, donde jugará la Liga de España y también competirá a nivel internacional. Ayer, en tanto, el ex Racing fue presentado oficialmente por el club en conferencia de prensa.

"Es un gran salto en mi carrera venir a Sevilla. Me han hablado muy bien de acá mis compañeros y estoy muy contento por esta oportunidad. Desde el principio me trataron bien. Se nota el grupo que hay y eso me hace sentir muy cómodo”, explicó el zapalino ante la prensa.

Monchi, director general deportivo del Sevilla, aseguró: "La idea de la llegada de Marcos es para reforzar el lateral izquierdo tras la salida de Reguilón y tener el puesto cubierto junto a Escudero. Tiene tres años de experiencia en Europa rindiendo a buen nivel. Tiene una buena vocación ofensiva, buenos conceptos defensivos y experiencia internacional con 30 partidos con Argentina, que también es importante".

Además, Acuña aseguró que tras su primer diálogo con Lopetegui, el entrenador le indicó cómo quiere que juegue durante la temporada. El zurdo deberá reemplazar a Sergio Reguilón, quien luego de una excelente actuación fue vendido al Tottenham de Inglaterra.

Sevilla se medirá el jueves a las 16 (hora de Argentina) con Bayern Munich en la final de la Supercopa de Europa, competencia que enfrenta al campeón de la Europa League con el último ganador de la Champions. Lopetegui todavía no confirmó el once inicial pero Acuña podría sumar sus primeros minutos oficiales ante los alemanes.