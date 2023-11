Con Del Progreso como protagonista y local arranca el Final Four de la Liga Federal U13

Del Progreso de Roca es uno de los mejores cuatro equipos del país en la categoría U13 y este fin de semana tendrá la oportunidad de ser el anfitrión del cuadrangular final para jugar ante su gente con la ilusión de coronarse campeón argentino.

El elenco que es dirigido por Nicolás Cárdenas y que el año pasado también disputó las instancias finales de la categoría, irá por su revancha en el Gigante de la calle Maipú. Los chicos auriazules recibirán a Regatas de Corrientes, Lanús e Institución Sarmiento de Buenos Aires en Final Four pautado para el 1, 2 y 3 de diciembre.

El formato del certamen será de todos contra todos en partidos a una sola rueda y el ganador del mini torneo será coronado como campeón nacional.

Del Progreso se metió en el Final Four luego de avanzar las primeras tres fases, que constaron de cruces directos con otros de la zona y de la finales regionales, para luego jugar la semifinal que también se disputó en el Gigante de la calle Maipú.

La entrada general tendrá un costo de 1000 pesos y los menores de 16 años tendrán acceso gratuito.

Cronograma del cuadrangular final en Roca

Viernes 01/12

19.00hs – Partido 1: Club de Regatas Corrientes vs Club Institución Sarmiento

21.00hs – Partido 2: Club Del Progreso de General Roca vs Club Atlético Lanús

Sábado 02/12

19.00hs – Partido 3: Ganador Partido 1 vs Perdedor Partido 2

21.00hs – Partido 4: Ganador Partido 2 vs Perdedor Partido 1

Domingo 03/12

11.00hs – Partido 5: Perdedor Partido 1 vs Perdedor Partido 2

13.00hs – Partido 6: Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2

