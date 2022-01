Con incendios en la cordillera, en La Angostura hubo miedo por un fuego mal apagado

El riesgo de incendios en la cordillera es altísimo. Ya sucedieron varios focos que consumieron miles de hectáreas. Es más, en Bariloche aún hay un incendio forestal en curso. Mientras rige este alerta máximo, vecinos de La Angostura vivieron momentos de preocupación por un grupo de personas que realizaban un fogón en un lugar no habilitado para tal fin.

Fue un alojamiento de la ciudad turística la cuenta que publicó lo sucedido, y de allí fue informado por Diario Andino. Según el testimonio, el domingo cerca del mediodía en la unión de los Lagos Falkner y Villarino, dentro del Camino de los Siete Lagos, vieron que un grupo de personas prendía una fogata en un lugar prohibido.

Por el riesgo que eso conlleva, acudieron a personal de guardaparques para que interviniera en la situación. Mientras esto sucedía, retornaron al lugar y vieron como los infractores huían del lugar dejando el fuego mal apagado: «al volver, vimos como estas personas habían ‘apagado’ el fuego y subían a la ruta en sus autos, dejando atrás una fogata mal apagada y por ende un potencial foco de incendio«, contaron.

Asimismo, y en forma educativa para turistas y visitantes aseguraron: «un fuego de este tipo requiere litros, litros y litros de agua para apagarse realmente. Una fogata, aunque parezca apagada en la superficie, levanta una temperatura tal por debajo, que puede reavivar el fuego en cualquier momento. Incluso puede moverse bajo tierra encendiendo material seco, pasando desapercibido, y resurgir en otro punto. Nunca tapes una fogata con tierra, estás creando un horno. Se apaga con agua y tiene que dejar de humear».

«Esto pasó mientras que al sur de Bariloche arden miles de hectáreas y lo vemos en los medios. ¿Cuál es el mensaje que no entendemos? No debemos hacer fuego en lugares no habilitados. ¿Qué significa esto? Que no podemos hacer fuego sobre la tierra, la arena, las piedras, a la vera de un río, ni de un lago, ni en ningún lugar donde no haya espacios indicados para esto. Que alguien lo esté haciendo, no significa que se pueda. Mirá los carteles, y si no hay, es que no se puede», reflexionaronsobre la situación.

Y cerraron: «Por favor, no hagas fuego. Esto es tuyo también, es el jardín de tu casa. Sentilo así porque es así. Por favor compartilo. Carecemos de recursos, en nuestro país, para controlar el fuego, estamos en emergencia hídrica e ignea, no hay guardaparques controlando que las cosas se hagan bien. Así que todo depende de nosotros. Es una gran responsabilidad, pero ya somos adultos, somos capaces de conducir nuestros propios actos».