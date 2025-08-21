Añelo avanza con la pavimentación de la calle Colectora 01

La primera etapa de los trabajos abarcará desde la calle 24 hasta la calle 15, en continuidad con el tramo ya pavimentado previamente sobre la Avenida Intendente Tanuz. Luego, las tareas avanzarán hacia el sector de Vialidad, con el objetivo de completar todo el corredor con cordón cuneta, lomos de burro, cartelería y arreglo de veredas.

Participación del sector privado

En esta licitación se presentaron cuatro propuestas de empresas interesadas en ejecutar los trabajos, lo que refleja el compromiso del sector privado con el crecimiento de la ciudad.

El acto de apertura de sobres estuvo encabezado por el intendente Fernando Banderet, junto al secretario de Gobierno, Luis Angeloni, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Venegas, miembros del equipo legal y representantes de la empresa adjudicataria.

Fotos: Municipalidad de Añelo.-

“Es una obra que soñamos durante mucho tiempo y que hoy estamos próximos a concretar para beneficio de los vecinos de Añelo”, expresó el intendente Banderet.

Plan de infraestructura urbana

La pavimentación de la Colectora 01 se suma a los trabajos ya iniciados en el corredor Bajada de Los Patrias y en la Calle 3, fortaleciendo un plan de infraestructura que busca mejorar la seguridad vial y la conectividad en sectores estratégicos del casco viejo de la localidad.

De esta manera, Añelo continúa consolidando su desarrollo urbano, generando mejores condiciones de circulación tanto para los vecinos como para el crecimiento de la industria en la región.