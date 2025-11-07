Añelo celebró el Mes Rosa con múltiples actividades de concientización y prevención

Durante todo el mes de octubre, la Municipalidad de Añelo llevó adelante diversas propuestas en el marco del Mes Rosa, período dedicado a promover la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama y la importancia de los controles preventivos. Las acciones, en las que participó el intendente Fernando Banderet y su gabinete, se realizaron junto al hospital local, polícia, bomberos, entre otras instituciones y vecinos que se sumaron a la iniciativa con gran compromiso.

En la primera semana se implementó un consultorio de libre demanda en conjunto con el Hospital de Añelo, donde las vecinas pudieron realizarse estudios de PAP y mamografías. Además, se distribuyó material informativo y folletería en la Plaza Central, con el objetivo de acercar información y fomentar la prevención temprana.

El 7 de octubre, la localidad se tiñó de rosa con la colocación de lazos en distintos puntos emblemáticos, como símbolo de acompañamiento y solidaridad con quienes transitan esta enfermedad. Esta acción buscó mantener visible el mensaje de concientización durante todo el mes.

El 23 de octubre, se sumaron nuevas expresiones artísticas y comunicacionales. En la dependencia de Vialidad se llevó a cabo la realización de un mural alusivo al Mes Rosa, mientras que en la radio municipal se transmitió una entrevista especial para continuar difundiendo información sobre la importancia de los controles periódicos.

El 31 de octubre, se desarrolló una jornada institucional informativa en el Hotel Cyan Wenelen, donde participaron profesionales de la salud y miembros de la comunidad. En esta ocasión, se ofrecieron charlas a cargo del doctor Facundo Bustos y del doctor Mariano Dergo, quienes brindaron información actualizada sobre la detección temprana y los cuidados preventivos.

Finalmente, el 1 de noviembre se realizó la esperada Maratón Rosa, que incluyó instancias de caminata y corrida en circuitos de 5 y 8 kilómetros. La jornada deportiva culminó con un encuentro comunitario en el que no faltaron los mates, la camaradería y la música en vivo de “Banda Linda”, cerrando así un mes de actividades que reforzaron el compromiso de Añelo con la salud y la prevención.