Año Nuevo en el Hilton Garden Inn Neuquén: cena, brindis y fiesta hasta la madrugada

La última noche del año suele traer la misma pregunta: dónde y cómo despedirlo. Para quienes buscan una opción que reúna buena gastronomía, celebración y música en un solo lugar, el Hotel Hilton Garden Inn Neuquén prepara una fiesta de Año Nuevo que lo combina todo.

La propuesta será el 31 de diciembre a partir de las 21h, en el Salón Domuyo, ubicado en el primer piso del hotel. El evento incluye una cena de cuatro pasos, con opciones vegetarianas, sin T.A.C.C. y menú infantil, y continúa después de la medianoche con barra libre y DJ hasta las 4 de la mañana.

El recorrido gastronómico comienza con un amuse que marca el estilo de la noche: sablée de sésamo y limón con mousse de trucha, huevas curadas y aceite de eneldo, con alternativa vegetariana a base de berenjenas quemadas, stracciatella y alcaparras fritas. Como entrada, se sirve carpaccio de pulpo con papines confitados, alcaparrones y vinagreta de cítricos, mientras que la opción vegetariana propone queso brie bruleado con ciruelas asadas, miel de merkén y nueces.

El plato principal tiene como protagonista al cordero en cocción lenta con croûte de menta y pistachos, acompañado de pavé de papa, paté de portobellos y jugo de cocción. En su versión vegetariana, el centro del plato son gírgolas apanadas, con los mismos acompañamientos y ensalada de hierbas. El cierre dulce llega con una mousse de pistachos y moras, jelly de espumante y macaron.

Carpaccio de pulpo con papines confitados, alcaparrones y vinagreta de cítricos que se servirá en la cena de fin de año del Hotel Hilton Garden Inn Neuquén / Foto de Cecilia Maletti

Para los más chicos, el menú infantil incluye mini tequeños como entrada, bife de lomo con papas fritas y chocotorta de postre.

A la medianoche se realiza el brindis con una mesa dulce tradicional que incluye pan dulce, turrones, mantecol, garrapiñadas y frutas confitadas. Los vinos de alta gama de la línea Familia Schroeder, junto con las bebidas sin alcohol, se servirán a lo largo de toda la noche para acompañar la propuesta gastronómica, además del espumante para el brindis. Desde ese momento y hasta las 4 de la mañana, la celebración continúa con barra libre, que incluye bebidas clásicas, cócteles tradicionales y cervezas, acompañada por música a cargo de DJ.

Desde el hotel destacan el espíritu de la propuesta. “En Hilton Garden Inn Neuquén nos gusta celebrar los momentos especiales y darle la bienvenida al nuevo año es uno de ellos. Por esto nuestro equipo diseñó un escenario ideal y un menú con un toque mágico de alta gastronomía que hacen de esta fecha una noche más especial todavía”, señaló Christian Primo, gerente del Hilton Garden Inn Neuquén.

El valor del menú adulto es de $230.000 y el menú infantil de $90.000, con IVA incluido. Los cupos son limitados. Acá podés hacer tu reserva.

