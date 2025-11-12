Apoyada en la robótica, Neuquén apuesta y se abre camino al futuro

«En los talleres de una escuela pública de Neuquén capital, un grupo de adolescentes ajusta piezas metálicas y cables de colores sobre una mesa. No están armando un juguete: están construyendo un sueño», compartió el Gobierno provincial. Ese robot, bautizado “Yerbas Bot”, viajó hasta Panamá para representar a la Argentina en el Mundial de Robótica «FIRST Global Challenge 2025». «Es el orgullo de la EPET N° 20, pero también el símbolo de algo más grande: una provincia que decidió apostar al conocimiento, la innovación y la tecnología como motor de desarrollo», valoraron.

De los talleres escolares a las competencias internacionales

Para dimensionar la relevancia de la participación, las autoridades remarcaron que por primera vez en la historia, una escuela pública neuquina llevó la bandera argentina a una competencia mundial de robótica. El equipo construyó su robot desde cero con materiales gestionados por Provincia y el acompañamiento de distintas áreas del Estado: los ministerios de Educación y Desarrollo Humano, ECyDENSE y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

«Fueron meses de trabajo, simulaciones y ensayos. En el salón de usos múltiples del colegio, los estudiantes replicaron el escenario de competencia internacional con torres, pelotas y sogas para perfeccionar cada movimiento del robot. El resultado fue una experiencia inolvidable que combinó ciencia, creatividad y emoción, y que llevó a Neuquén al centro de la escena tecnológica mundial», destacaron.

La robótica como política educativa

Para el Gobierno, lo ocurrido es la prueba de que «detrás del logro de la EPET N° 20 hay una decisión de fondo: Neuquén incorporó la robótica y la programación en sus políticas públicas educativas«. Recordaron que a través de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, se impulsa la formación en competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), desde la escuela primaria hasta el nivel técnico.

El Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET) y la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) se convirtieron así, en «aliados estratégicos», brindando capacitación docente, recursos tecnológicos y espacios de aprendizaje donde los estudiantes pueden experimentar, fallar, corregir y volver a intentar. Saben que «la robótica, en este contexto, no es solo una disciplina: es una puerta al futuro».

Una liga que crece en cada rincón

En simultáneo, se explicó, la Liga Neuquina de Robótica, impulsada por ANIDE, Educación, ECyDENSE y organizaciones del sector privado, «se transformó en una verdadera red provincial de innovación». Con etapas locales y regionales en distintas localidades, reúne cada año a cientos de equipos de estudiantes, docentes y familias que se animan a construir, competir y aprender juntos.

La final provincial 2025 se realizó en el estadio Ruca Che, con más de 100 equipos, 500 participantes y disciplinas que van desde el fútbol robótico hasta el sumo automatizado. La jornada, que fue abierta al público, combinó competencias con charlas, talleres y demostraciones interactivas.

Neuquén, sede nacional del conocimiento

Además, la provincia ya dio otro paso clave: fue anfitriona de la Final Nacional de la Copa Robótica Argentina, organizada junto a Educabot, con el apoyo de la Legislatura neuquina. Durante dos días, el Centro de Convenciones Domuyo se llenó de jóvenes de todo el país compitiendo con sus robots en un ambiente de cooperación y aprendizaje.

Satisfecho, el ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, destacó el sentido de esta apuesta: “Queremos llevar la tecnología a todos los rincones de nuestra provincia. Apostar a la robótica es apostar al futuro”, afirmó. Y la subsecretaria del COPADE, Ana Servidio, agregó: «estas experiencias no solo fortalecen el conocimiento, sino que amplían las oportunidades para nuestros jóvenes”.