Así es el nuevo Sanatorio de la Trinidad Neuquén: 120 camas, tecnología de última generación y energía solar

Galeno inauguró oficialmente el Sanatorio de la Trinidad Neuquén, un centro médico de alta complejidad que apunta a fortalecer la infraestructura sanitaria de la Patagonia y ampliar el acceso a prestaciones de excelencia para pacientes de la región.

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Neuquén, el nuevo establecimiento fue diseñado para brindar atención integral mediante una combinación de infraestructura moderna, tecnología de última generación, eficiencia operativa y criterios de sustentabilidad.

Suite de internación.-

La apertura representa un paso importante para la compañía en una de las regiones con mayor crecimiento del país y busca acercar servicios médicos especializados tanto a los afiliados de Galeno como a toda la comunidad patagónica.

Un sanatorio pensado para acompañar el crecimiento de la región

El nuevo centro asistencial cuenta con más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles y fue concebido para responder a las necesidades actuales y futuras de la demanda sanitaria regional.

La propuesta contempla la incorporación progresiva de especialidades como Clínica Médica, Cirugía, Cardiología, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, además de servicios ambulatorios, internación y atención crítica.

El moderno quirofano de este nuevo centro médico.-

Desde la empresa destacaron que se trata de una inversión de mediano y largo plazo destinada a fortalecer el acceso a servicios médicos especializados y mejorar la experiencia de atención de los pacientes.

Cómo es el nuevo Sanatorio de la Trinidad Neuquén

El edificio fue diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y circulación eficiente, con circuitos diferenciados para pacientes, profesionales e insumos, lo que permite optimizar tiempos de respuesta y calidad asistencial.

Entre las principales características del establecimiento se encuentran:

Guardia diferenciada para adultos y pediatría.

Seis consultorios de atención inmediata.

Cuatro boxes de observación.

Dos shock rooms.

Catorce consultorios externos.

Hospital de día.

Cinco endosuites para adultos y pediatría.

Siete quirófanos, incluidos espacios para partos y cirugías ambulatorias.

Dos salas de trabajo de parto.

Servicio integral de maternidad.

Unidades de cuidados intensivos para adultos y pediatría.

Servicio de neonatología.

120 camas de internación.



Resonancia magnética.-

Además, la unidad de cuidados intensivos dispone de 32 habitaciones individuales de alta complejidad para adultos, mientras que el sector pediátrico cuenta con 16 camas de terapia intensiva. El área de neonatología suma 19 camas preparadas para distintos niveles de complejidad.

Tecnología médica de última generación

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de equipamiento de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad que permitirá realizar estudios y procedimientos sin necesidad de derivaciones.

El área de diagnóstico por imágenes incluye:

Dos salas de rayos X.

Dos salas de tomografía computada.

Dos salas de ecografía.

Resonancia magnética.

Mamografía.

Endoscopía.

El sanatorio también cuenta con un moderno servicio de hemodinamia equipado con un angiógrafo de última generación y un laboratorio automatizado de análisis clínicos conectado mediante un corredor neumático para el traslado de muestras y medicamentos.

Área de neonatología.-

Energía solar y eficiencia para un modelo sustentable

Otro de los aspectos distintivos del nuevo centro médico es su enfoque en la sustentabilidad y la eficiencia energética, una característica poco habitual en establecimientos de esta complejidad.

El edificio incorpora un sistema integrado por 420 paneles solares, capaz de aportar energía para acompañar el funcionamiento permanente del sanatorio. A esto se suman sistemas de climatización de alta eficiencia y control centralizado.

En materia constructiva, el proyecto incluye además aislación térmica y acústica de alto rendimiento, materiales ignífugos y tecnologías especialmente desarrolladas para entornos sanitarios de máxima exigencia.

Una nueva referencia para la salud en la Patagonia

Con la inauguración del Sanatorio de la Trinidad Neuquén, Galeno busca consolidar una nueva referencia para la atención médica de alta complejidad en la Patagonia.

La compañía destacó que el establecimiento fue diseñado bajo estándares internacionales de calidad y permitirá ampliar la oferta de prestaciones especializadas en una región que continúa creciendo en población y demanda sanitaria.

De esta manera, la empresa reafirma su apuesta por la innovación, la excelencia médica y el fortalecimiento del sistema de salud en Neuquén y su área de influencia.