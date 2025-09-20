Banco Comafi acompañó al sector energético en Argentina Oil & Gas 2025

Banco Comafi fue sponsor de AOG EXPO 2025, el principal evento del sector en el país, que se llevó a cabo del 8 al 11 de septiembre en La Rural. La feria reunió a empresas y profesionales de toda la cadena de valor del petróleo y del gas, con foco en sustentabilidad y desarrollo bajo estándares internacionales.

Durante la exposición, referentes de la entidad participaron en diversos paneles y compartieron las alternativas de financiamiento y las soluciones que acompañan al sector energético para impulsar su crecimiento.

Banco Comafi presentó soluciones fiduciarias específicas para Oil & Gas, respaldadas en su experiencia y especialización en el mercado. La entidad mostró su know-how en el acompañamiento de transacciones como fideicomisos de garantía y administración, actuación como agente escrow, agente de la garantía en Project Finance y en estructuras de Participación Público-Privada, además de su rol como depositaria de Fondos Comunes Cerrados de Inversión (FCCI).

“Las empresas energéticas cumplen un rol estratégico para el desarrollo económico y social del país y por eso, desde Comafi diseñamos soluciones integrales para acompañarlas durante todo su ciclo de vida, adaptándonos a sus necesidades específicas”, remarcó Ricardo Gerk durante su intervención.

En la muestra, The Capita Corporation (TCC) —la empresa de leasing del grupo Comafi con 30 años de trayectoria— presentó alternativas para la renovación de flotas y la adquisición de equipos, con financiamiento de hasta el 100%, beneficios impositivos en IVA e Impuesto a las Ganancias, y opciones de tasas fijas o variables en pesos o dólares, además de un servicio integral de gestión de flota (Full Service Lease).

Dentro de la agenda del congreso, los especialistas de Comafi generaron interés con sus exposiciones: el martes 9 de septiembre Ricardo Gerk participó del panel “Financiamiento del Oil & Gas, mirada desde el sector bancario”; ese mismo día Carlos Piñeyro y Alejandro Haro abordaron “Estructuras de financiamiento para proyectos de energía” en el Auditorio A; y el miércoles 10 Gabriela Tolchinsky disertó sobre “Del financiamiento a la eficiencia: cómo el leasing transforma el Oil & Gas”.

Con su participación en AOG EXPO 2025, Banco Comafi reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector energético, ofreciendo herramientas financieras innovadoras y un acompañamiento estratégico en todas las etapas de los proyectos.