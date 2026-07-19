Banco Macro presenta su propuesta de beneficios para las vacaciones de invierno

Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias exclusivas para la temporada invernal 2026, diseñada con alternativas para todos sus clientes.

Hay descuentos y cuotas sin interés en los principales centros de esquí del país y comercios adheridos, los cuales mantendrán su vigencia todos los días hasta el 30 de septiembre de 2026.

Beneficios por localidad y centros de esquí

Bariloche (Cerro Catedral)

Cartera Selecta (Macro Selecta)

Pases: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Signature a en pases para el Cerro Catedral.

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Signature a en pases para el Cerro Catedral. Alquiler de equipos y escuelas de ski: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días abonando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en locales adheridos (Aadidess, Apex, Aurelio Ski, Posadas Aurelio, Bajo Cero, Bariloche White, Catedral Turismo, EAS Escuela de Snowboard, Epic, Escuela de Ski & Snowboard La Base, Fire on Ice, Freeride Rent, Jibbin Escuela de Ski y Snowboard, Mountain Catedral, Nieves Austral, Mountain Store, Rental La Base, Ski Club, Ski Max, Ski Time, SnowMatch, Sport Chalet, Travesia).

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días abonando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en locales adheridos (Aadidess, Apex, Aurelio Ski, Posadas Aurelio, Bajo Cero, Bariloche White, Catedral Turismo, EAS Escuela de Snowboard, Epic, Escuela de Ski & Snowboard La Base, Fire on Ice, Freeride Rent, Jibbin Escuela de Ski y Snowboard, Mountain Catedral, Nieves Austral, Mountain Store, Rental La Base, Ski Club, Ski Max, Ski Time, SnowMatch, Sport Chalet, Travesia). Indumentaria: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en comercios adheridos (26 Shop, Catedral Ski Rental, Garmont, Ansilta, Las Lengas, Liquid, New Rental, Pura Vida, Roca Bruja, Total Sport, Vertical Ski & Snowboard).

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en comercios adheridos (26 Shop, Catedral Ski Rental, Garmont, Ansilta, Las Lengas, Liquid, New Rental, Pura Vida, Roca Bruja, Total Sport, Vertical Ski & Snowboard). Hoteles: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en hoteles adheridos (Posadas Aurelio, Águila Mora Suites, Casa Club Vacacional, El Faro by Don, El Refugio Sky Summer Lodge, Hotel Catedral, La Cascada by Don, Moon Travel, Puerto Manzano, Punta Condor, Radisson, Refugio Knapp, Villa Beluno).

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en hoteles adheridos (Posadas Aurelio, Águila Mora Suites, Casa Club Vacacional, El Faro by Don, El Refugio Sky Summer Lodge, Hotel Catedral, La Cascada by Don, Moon Travel, Puerto Manzano, Punta Condor, Radisson, Refugio Knapp, Villa Beluno). Gastronomía en el Cerro: 30% de ahorro todos los días con un tope de reintegro de $100.000 por usuario, por mes, por comercio, pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en establecimientos adheridos (Cabaña 1600, Catedral Coffee Shop, Hotel Catedral Gastro, KM1, La Roca, La Cueva, Más Historias, Mezcal Café, Miscusi, Mon Beer, Moontravel, Patagonia, Radisson, Refugio Lynch, Ristretto Café).

30% de ahorro todos los días con un tope de reintegro de $100.000 por usuario, por mes, por comercio, pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en establecimientos adheridos (Cabaña 1600, Catedral Coffee Shop, Hotel Catedral Gastro, KM1, La Roca, La Cueva, Más Historias, Mezcal Café, Miscusi, Mon Beer, Moontravel, Patagonia, Radisson, Refugio Lynch, Ristretto Café). Experiencias Exclusivas: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días en La Cueva Food & Nature Experience pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto. Además, los clientes cuentan con acceso a un espacio de descanso exclusivo (Living Gold / Cervecería).

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días en La Cueva Food & Nature Experience pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto. Además, los clientes cuentan con acceso a un espacio de descanso exclusivo (Living Gold / Cervecería). Cervecerías y Chocolaterías en Bariloche: 30% de ahorro todos los días con un tope de reintegro de $30.000 por usuario, por mes, por comercio, abonando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en marcas adheridas: Berlina y Temple (cervecerías); La Chocolaterie, La Pinocha, Mamuschka y Rapanui (chocolaterías).

Cartera General

Gastronomía (Mc Donald’s): 10% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Macro (tope de $10.000 por usuario por mes) y 20% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro (tope de $20.000 por usuario por mes), pagando exclusivamente con MODO o celular sin contacto.

10% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Macro (tope de $10.000 por usuario por mes) y 20% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro (tope de $20.000 por usuario por mes), pagando exclusivamente con MODO o celular sin contacto. Cervecerías y Chocolaterías: 10% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Macro (tope de $10.000 por usuario por mes por comercio) y 20% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro (tope de $20.000 por usuario por mes por comercio). Aplica exclusivamente con MODO o celular sin contacto en los comercios adheridos: Berlina y Temple (cervecerías); La Chocolaterie, La Pinocha, Mamuschka y Rapanui (chocolaterías).

San Martín de los Andes (Cerro Chapelco)

Cartera Selecta (Macro Selecta)

Pases: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta en pases para el Cerro Chapelco.

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta en pases para el Cerro Chapelco. Hoteles: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o celular sin contacto en los establecimientos adheridos: El Refugio Ski Summer Lodge y Hostería Plaza Mayor.

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o celular sin contacto en los establecimientos adheridos: El Refugio Ski Summer Lodge y Hostería Plaza Mayor. Gastronomía: 30% de ahorro todos los días con un tope de reintegro de $100.000 por usuario, por mes, por comercio, pagando exclusivamente con MODO o celular sin contacto en el comercio adherido La Base Chapelco Resto & Bar.

Fotos: Banco Macro.-

Esquel (Cerro La Hoya)

Cartera Selecta (Macro Selecta)

Pases: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta en pases para Cerro La Hoya.

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta en pases para Cerro La Hoya. Hoteles: Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en los comercios adheridos: El Coirón Hostería, El Coirón Aparts y Hostería Cumbres Blancas.

Hasta 12 cuotas sin interés todos los días pagando exclusivamente con MODO o desde el celular sin contacto en los comercios adheridos: El Coirón Hostería, El Coirón Aparts y Hostería Cumbres Blancas. Gastronomía: 30% de ahorro todos los días con un tope de reintegro de $100.000 por usuario, por mes, por comercio, pagando exclusivamente con MODO o celular sin contacto en los locales adheridos del cerro: El Zorro y Pudú Café.

Ushuaia (Cerro Castor)

Cartera Selecta (Macro Selecta)

Pases: Hasta 6 cuotas sin interés y 10% de ahorro con un tope de $100.000 (descuento aplicado en el acto), pagando con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta.

Beneficios de Movilidad, Turismo y Conectividad General

Para la planificación del viaje y traslados por la Argentina, Banco Macro ofrece alternativas de financiación y descuentos:

Vuelos, Paquetes y Alojamientos Nacionales Cartera Selecta: hasta 12 cuotas sin interés en paquetes, alojamientos y actividades nacionales a través de macro.almundo.com.ar y hasta 6 cuotas sin interés en Despegar. Cartera General: Hasta 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro en paquetes, alojamientos y actividades nacionales en Despegar y Al Mundo.

Transporte Terrestre: Hasta 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro en pasajes nacionales en Flecha Bus y Vía Bariloche.

Hasta 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro en pasajes nacionales en Flecha Bus y Vía Bariloche. Asistencia al Viajero: En Assist Card, abonando con Tarjetas de Crédito Macro y Macro Selecta se accede a un 45% de ahorro sin tope de reintegro en productos seleccionados (descuento en el acto) y hasta 12 cuotas sin interés.

En Assist Card, abonando con Tarjetas de Crédito Macro y Macro Selecta se accede a un 45% de ahorro sin tope de reintegro en productos seleccionados (descuento en el acto) y hasta 12 cuotas sin interés. Conectividad: 15% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés en Be Connected para clientes Macro Selecta.

15% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés en Be Connected para clientes Macro Selecta. Aeropuertos: 30% de ahorro pagando con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta desde el celular sin contacto (Google Pay, Apple Pay y MODO NFC) en Duty Free y ShopGallery, con un tope de $30.000 por cuenta, por comercio, por mes.

Canales de consulta

Para conocer las condiciones detalladas, bases legales, la totalidad de los comercios adheridos y las tarjetas participantes en cada promoción, Banco Macro pone a disposición sus canales de comunicación: