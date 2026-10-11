Búsqueda laboral: Ejecutivo de clientes y vendedor en Centenario
KMG Representaciones convoca a profesionales del área comercial para la posición de ejecutivo de clientes.
KMG Representaciones, firma líder en su sector, ha iniciado un proceso de selección externa con el propósito de incorporar un Ejecutivo de Clientes / Vendedor para integrarse a su estructura comercial en Neuquén capital, desempeñando sus funciones en la oficina corporativa de Centenario.
El puesto requiere una dedicación horaria full-time, con un esquema laboral de lunes a viernes de 8 a 17. Principales responsabilidades de la función:
- Activación de ventas.
- Generación de clientes.
- Seguimiento de ventas.
- Cobranzas.
- Gestión administrativa.
Requisitos excluyentes y perfil profesional:
- Acreditar una experiencia mínima de 1 año en posiciones de ventas o atención comercial.
- Se otorgará prioridad a perfiles con sólida orientación comercial y capacidad analítica aplicada al negocio del cliente.
- Es indispensable poseer competencias avanzadas en negociación, comunicación asertiva, autonomía operativa y un marcado enfoque hacia el cumplimiento de objetivos.
Proceso de postulación
Los profesionales interesados que cumplan con los requisitos mencionados deberán enviar su CV actualizado al correo: karen@kmgsrl.com
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