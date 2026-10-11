Búsqueda laboral: Ejecutivo de clientes y vendedor en Centenario

KMG Representaciones, firma líder en su sector, ha iniciado un proceso de selección externa con el propósito de incorporar un Ejecutivo de Clientes / Vendedor para integrarse a su estructura comercial en Neuquén capital, desempeñando sus funciones en la oficina corporativa de Centenario.

El puesto requiere una dedicación horaria full-time, con un esquema laboral de lunes a viernes de 8 a 17. Principales responsabilidades de la función:

Activación de ventas.

de ventas. Generación de clientes.

de clientes. Seguimiento de ventas.

de ventas. Cobranzas .

. Gestión administrativa.



Requisitos excluyentes y perfil profesional:

Acreditar una experiencia mínima de 1 año en posiciones de ventas o atención comercial.

o atención comercial. Se otorgará prioridad a perfiles con sólida orientación comercial y capacidad analítica aplicada al negocio del cliente.

Es indispensable poseer competencias avanzadas en negociación, comunicación asertiva, autonomía operativa y un marcado enfoque hacia el cumplimiento de objetivos.

Proceso de postulación

Los profesionales interesados que cumplan con los requisitos mencionados deberán enviar su CV actualizado al correo: karen@kmgsrl.com