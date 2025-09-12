Casas de La Falda abre sus puertas este sábado en Cipolletti: últimas unidades a la venta

Este sábado 13 de septiembre, de 10h a 13h, el barrio cerrado Casas de La Falda recibirá a familias e inversores en un evento único en Cipolletti. Organizado por REMAX Oportunidades, REMAX Confluencia y REMAX Signature, la actividad permitirá recorrer dos casas estilo showroom completamente amobladas y decoradas, para imaginar cómo sería la vida en este desarrollo que ya se consolidó como una de las opciones más buscadas de la ciudad.

El encuentro es gratuito, aunque con cupos limitados: para participar es necesario inscribirse previamente contactando a un agente REMAX de confianza o al WhatsApp 299 411-5456.

Un barrio que crece con sus vecinos

Casas de La Falda es un complejo residencial desarrollado por Autocrédito S.A. que combina seguridad privada 24 horas, accesos controlados, espacios verdes y una comunidad joven en pleno crecimiento. “Es un barrio conformado en su mayoría por familias que recién comienzan y que encuentran en estas casas su primer inmueble. También hay quienes lo eligen como inversión por su excelente renta”, explica Cecilia Castro, martillera pública y agente inmobiliaria de REMAX Oportunidades.

Complejo Casas La Falda, en Cipolletti / Foto gentileza

El proyecto se organiza en tres etapas de 56 viviendas cada una, separadas por espacios verdes que pronto se transformarán en plazas con juegos y arbolado. Además, los residentes cuentan con un manual de convivencia que garantiza la estética y el cuidado del entorno.

Viviendas listas para habitar… y crecer

Cada casa ofrece 58 m² cubiertos distribuidos en dos dormitorios, cocina, comedor y baño, con un valor de USD 100.100. Una característica diferencial es que las unidades incluyen el proyecto aprobado para construir una segunda planta, lo que permite duplicar la superficie inicial y adaptarla a las necesidades futuras de cada familia. “Es algo muy valorado porque brinda la posibilidad de ampliar sin complicaciones”, detalla Castro.

Complejo Casas La Falda, en Cipolletti / Foto gentileza

Opciones de compra accesibles

El interés por Casas de La Falda fue contundente: el 90% de las unidades ya se vendieron mediante crédito hipotecario. Solo en 2025 se concretaron 25 operaciones. Hoy quedan disponibles apenas 22 casas, lo que resalta la exclusividad de esta oportunidad.

Las formas de pago contemplan compra al contado, crédito hipotecario bancario o financiación propia, con un anticipo y hasta 36 cuotas. Castro destaca que “cualquier persona que tenga un crédito preaprobado por banco puede acceder. La demanda es muy alta porque se trata de un ticket competitivo en el mercado local”.

Complejo Casas La Falda, en Cipolletti / Foto gentileza

Una invitación abierta

El evento de este sábado será la tercera edición consecutiva de estas visitas abiertas, y probablemente una de las últimas chances de conocer el barrio con disponibilidad inmediata. “Después de esta jornada estimamos que quedarán muy pocas unidades libres para la venta”, anticipa Castro.

Casas de La Falda ofrece una propuesta distinta: una comunidad joven, infraestructura sólida y un esquema de compra flexible. Este 13 de septiembre, las puertas estarán abiertas para quienes busquen más que una vivienda: un lugar donde proyectar su futuro.