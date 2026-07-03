Casino Magic incorpora BetWarrior y amplía su propuesta de entretenimiento online regulado en Neuquén

Casino Magic continúa ampliando su propuesta de entretenimiento y suma BetWarrior, una de las plataformas de apuestas deportivas y casino online más reconocidas del país, para los usuarios de la Provincia del Neuquén.

A través de betwarrior.bet.ar, los mayores de 18 años con residencia en la provincia pueden acceder a una alternativa de entretenimiento digital que integra apuestas deportivas, casino online y una amplia variedad de propuestas vinculadas al universo del juego online.

La incorporación forma parte de la estrategia de Casino Magic de seguir evolucionando su oferta, combinando innovación, tecnología, entretenimiento y una experiencia cada vez más completa para sus clientes. De esta manera, la compañía suma un nuevo producto a su ecosistema de propuestas presenciales y digitales, consolidando su presencia en un segmento que crece de manera sostenida.

Un aspecto central de esta incorporación es la posibilidad de brindar una opción legal, regulada y segura dentro de la Provincia del Neuquén. BetWarrior opera bajo la licencia de juego otorgada a Casino Magic Neuquén S.A. y se encuentra alcanzada por la regulación y fiscalización del IJAN, organismo competente en materia de juegos de azar en la jurisdicción.

La existencia de plataformas habilitadas resulta clave para combatir el juego ilegal y desalentar el uso de sitios no autorizados, que operan por fuera de los controles locales y no ofrecen las mismas garantías para los usuarios. Elegir canales oficiales permite acceder a entornos con mecanismos de validación, protección de datos, control de identidad y herramientas de juego responsable.

BetWarrior incorpora una propuesta especialmente orientada a quienes siguen el deporte, con alternativas de apuestas sobre competencias nacionales e internacionales, junto con opciones de casino online. Todo ello desde una plataforma digital diseñada para brindar una experiencia ágil, accesible y alineada con los estándares de una operación formal.

Desde Casino Magic remarcan la importancia de que el entretenimiento online se desarrolle dentro de un marco responsable, transparente y regulado. Por eso, la plataforma cuenta con herramientas destinadas a promover hábitos de juego saludable, como límites de depósito, períodos de descanso y mecanismos de autoexclusión.

Con esta incorporación, Casino Magic reafirma su compromiso con la innovación y con el desarrollo de propuestas de entretenimiento modernas, seguras y adaptadas a las nuevas formas de consumo digital.

BetWarrior está disponible para mayores de 18 años residentes en la Provincia del Neuquén en betwarrior.bet.ar.