Casinos del Río busca Responsable de Gastronomía para su sede en Cipolletti
La convocatoria incluye la gestión integral de cocina, bares, desayunador y eventos, con foco en la calidad del servicio y la rentabilidad.
Emprendimientos Crown S. A., a través de Casinos del Río Hoteles, abrió una búsqueda laboral para incorporar un/a Responsable de Gastronomía en su sede central ubicada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
La convocatoria está orientada a perfiles que combinen sólidas habilidades operativas en cocina con capacidad de gestión administrativa y liderazgo de equipos, y que cuenten con una clara orientación hacia la excelencia en el servicio y la rentabilidad.
Principales responsabilidades del puesto
La persona seleccionada tendrá a su cargo la coordinación, organización y supervisión integral del sector de gastronomía, que incluye cocina, pubs y barras en salón, sector desayunador del hotel y eventos.
Entre sus funciones se destacan la propuesta de nuevos menús y recetas, tanto de platos gourmet como ejecutivos, así como la confección y actualización de las cartas de bebidas y alimentos.
Asimismo, será responsable de coordinar y supervisar el control de stock e inventarios, supervisar la elaboración de los platos y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la empresa.
En lo referido a la gestión de personas, el rol implica el liderazgo del personal gastronómico, incluyendo la coordinación de tareas, la elaboración de la grilla de horarios y descansos, la comunicación de novedades del sector y la capacitación del equipo bajo el modelo de atención de la empresa.
Requisitos del perfil
- Experiencia mínima de 3 años en puestos y funciones similares.
- Conocimientos en procesos productivos, servicio de alimentos y bebidas, seguridad e higiene alimentaria, incluyendo técnicas de atención al cliente y manejo de situaciones conflictivas.
- Estudios afines terciarios o universitarios.
- Manejo de sistemas informáticos.
- Sexo indistinto.
- Disponibilidad horaria.
- Experiencia en conducción de equipos de trabajo.
- Presentar o detallar dos referencias laborales.
Qué ofrece la empresa
- Incorporación inmediata.
- Estabilidad laboral, bajo relación de dependencia.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
- Un ambiente de trabajo dinámico y divertido.
- La posibilidad de integrarse a un equipo apasionado y comprometido con la excelencia en el servicio.
Cómo postularse
Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado, junto con teléfono de contacto, haciendo mención de la Referencia: “Responsable de Gastronomía”, sin omitir la remuneración pretendida, al siguiente correo electrónico: busqueda-gastro-cipo@casinosdelrio.com.ar
