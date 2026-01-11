ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Contenido de marca

Casinos del Río busca Responsable de Gastronomía para su sede en Cipolletti

La convocatoria incluye la gestión integral de cocina, bares, desayunador y eventos, con foco en la calidad del servicio y la rentabilidad.

Redacción

Por Redacción

Emprendimientos Crown S. A., a través de Casinos del Río Hoteles, abrió una búsqueda laboral para incorporar un/a Responsable de Gastronomía en su sede central ubicada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

La convocatoria está orientada a perfiles que combinen sólidas habilidades operativas en cocina con capacidad de gestión administrativa y liderazgo de equipos, y que cuenten con una clara orientación hacia la excelencia en el servicio y la rentabilidad.

Principales responsabilidades del puesto

La persona seleccionada tendrá a su cargo la coordinación, organización y supervisión integral del sector de gastronomía, que incluye cocina, pubs y barras en salón, sector desayunador del hotel y eventos.

Entre sus funciones se destacan la propuesta de nuevos menús y recetas, tanto de platos gourmet como ejecutivos, así como la confección y actualización de las cartas de bebidas y alimentos.

Asimismo, será responsable de coordinar y supervisar el control de stock e inventarios, supervisar la elaboración de los platos y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la empresa.

En lo referido a la gestión de personas, el rol implica el liderazgo del personal gastronómico, incluyendo la coordinación de tareas, la elaboración de la grilla de horarios y descansos, la comunicación de novedades del sector y la capacitación del equipo bajo el modelo de atención de la empresa.

Requisitos del perfil

  • Experiencia mínima de 3 años en puestos y funciones similares.
  • Conocimientos en procesos productivos, servicio de alimentos y bebidas, seguridad e higiene alimentaria, incluyendo técnicas de atención al cliente y manejo de situaciones conflictivas.
  • Estudios afines terciarios o universitarios.
  • Manejo de sistemas informáticos.
  • Sexo indistinto.
  • Disponibilidad horaria.
  • Experiencia en conducción de equipos de trabajo.
  • Presentar o detallar dos referencias laborales.

Qué ofrece la empresa

  • Incorporación inmediata.
  • Estabilidad laboral, bajo relación de dependencia.
  • Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
  • Un ambiente de trabajo dinámico y divertido.
  • La posibilidad de integrarse a un equipo apasionado y comprometido con la excelencia en el servicio.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado, junto con teléfono de contacto, haciendo mención de la Referencia: “Responsable de Gastronomía”, sin omitir la remuneración pretendida, al siguiente correo electrónico: busqueda-gastro-cipo@casinosdelrio.com.ar


Comentarios