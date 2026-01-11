Casinos del Río busca Responsable de Gastronomía para su sede en Cipolletti

Emprendimientos Crown S. A., a través de Casinos del Río Hoteles, abrió una búsqueda laboral para incorporar un/a Responsable de Gastronomía en su sede central ubicada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

La convocatoria está orientada a perfiles que combinen sólidas habilidades operativas en cocina con capacidad de gestión administrativa y liderazgo de equipos, y que cuenten con una clara orientación hacia la excelencia en el servicio y la rentabilidad.

Principales responsabilidades del puesto

La persona seleccionada tendrá a su cargo la coordinación, organización y supervisión integral del sector de gastronomía, que incluye cocina, pubs y barras en salón, sector desayunador del hotel y eventos.

Entre sus funciones se destacan la propuesta de nuevos menús y recetas, tanto de platos gourmet como ejecutivos, así como la confección y actualización de las cartas de bebidas y alimentos.

Asimismo, será responsable de coordinar y supervisar el control de stock e inventarios, supervisar la elaboración de los platos y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la empresa.

En lo referido a la gestión de personas, el rol implica el liderazgo del personal gastronómico, incluyendo la coordinación de tareas, la elaboración de la grilla de horarios y descansos, la comunicación de novedades del sector y la capacitación del equipo bajo el modelo de atención de la empresa.

Requisitos del perfil

Experiencia mínima de 3 años en puestos y funciones similares.

Conocimientos en procesos productivos, servicio de alimentos y bebidas, seguridad e higiene alimentaria, incluyendo técnicas de atención al cliente y manejo de situaciones conflictivas.

Estudios afines terciarios o universitarios.

Manejo de sistemas informáticos.

Sexo indistinto.

Disponibilidad horaria.

Experiencia en conducción de equipos de trabajo.

Presentar o detallar dos referencias laborales.

Qué ofrece la empresa

Incorporación inmediata.

Estabilidad laboral, bajo relación de dependencia.

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Un ambiente de trabajo dinámico y divertido.

La posibilidad de integrarse a un equipo apasionado y comprometido con la excelencia en el servicio.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado, junto con teléfono de contacto, haciendo mención de la Referencia: “Responsable de Gastronomía”, sin omitir la remuneración pretendida, al siguiente correo electrónico: busqueda-gastro-cipo@casinosdelrio.com.ar