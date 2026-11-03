Cavas de Melipal: así es la nueva propuesta inmobiliaria en Bariloche que busca combinar naturaleza, diseño y calidad de vida

Con una propuesta que combina arquitectura, naturaleza, confort y una identidad vinculada al mundo del vino, Cavas de Melipal se desarrolla en el barrio Melipal como una alternativa residencial para quienes buscan vivir en Bariloche o invertir en la ciudad.

El emprendimiento es desarrollado por el estudio de diseño, arquitectura y construcción Mazzalupo y comercializado en exclusiva por la inmobiliaria Los Cerros Propiedades.

En una ciudad donde el paisaje natural forma parte de su identidad, los nuevos desarrollos inmobiliarios buscan integrar diseño, funcionalidad y calidad de vida. En ese contexto, Cavas de Melipal propone una combinación de arquitectura contemporánea, espacios verdes, vistas privilegiadas y una identidad propia inspirada en el mundo del vino.

Ubicado sobre la calle Ojos del Salado, el proyecto se desarrolla sobre un predio de aproximadamente una hectárea y contempla cinco módulos residenciales, con alrededor de 100 unidades de distintas tipologías. La propuesta incluye departamentos de uno, dos y tres ambientes, además de unidades tipo loft, espacios comunes y detalles que buscan diferenciarlo de la oferta tradicional.

El desarrollo está encabezado por los hermanos arquitectos Nicolás y Bruno Mazzalupo, junto con Maximiliano Mazzalupo, con base en Bariloche



La elección de Los Cerros Propiedades como inmobiliaria responde a su trayectoria y experiencia en proyectos en etapa de pozo.

Nicolás Mazzalupo, como representante del desarrollador, y Mariano Marull, gerente comercial de Los Cerros Propiedades, junto con Milvia Antenucci, asesora comercial a cargo del proyecto, comparten sus perspectivas sobre el origen del emprendimiento, las características que lo distinguen y las oportunidades que presenta el mercado inmobiliario de Bariloche.

Una identidad propia inspirada en el mundo del vino

Para Nicolás Mazzalupo, el punto de partida fue la búsqueda de un concepto que permitiera crear algo diferente. “Cuando arrancamos a proyectar Cavas de Melipal, quisimos hacer algo distinto. Armamos un masterplan que tuviera una identidad arquitectónica y una temática. Ahí nace la unión con el vino, que le da al proyecto un distintivo y una personalidad propia”, explica.

Esa identidad se refleja en los techos de diseño singular, la calidez de las terminaciones y los detalles que acompañan la propuesta arquitectónica. Cada departamento contará con una cava individual, mientras que el sector destinado a bar y restaurante incorporará una cava de mayores dimensiones.

El objetivo es que la temática no sea solamente un recurso estético, sino que forme parte de la experiencia del lugar.

“Creemos que, para que un proyecto se distinga, tiene que tener particularidades. Cavas de Melipal las tiene, desde su arquitectura hasta la distribución de los departamentos. Buscamos que todas las unidades sean cómodas y funcionales, sin resignar calidad”, señala Mazzalupo.

Melipal: naturaleza, vistas y cercanía al centro

La elección de la ubicación fue otro de los aspectos determinantes para el desarrollo.

“Analizamos distintas alternativas y, asesorados por Los Cerros, elegimos Melipal. Es uno de los barrios más buscados por su cercanía al centro, sin estar dentro de la ciudad, y por la tranquilidad que ofrece”, cuenta el desarrollador.

El predio se encuentra en un entorno residencial consolidado, en las laderas del Cerro Otto, con espacios verdes y vistas hacia el cerro y el lago Nahuel Huapi. Su ubicación permite combinar la tranquilidad del barrio con una conexión conveniente hacia el centro de Bariloche y otros sectores de la ciudad.

Para Mazzalupo, esas características fueron fundamentales al momento de definir el emprendimiento: “Buscábamos un lugar con mucho espacio verde, buenas vistas y la posibilidad de desarrollar un proyecto que se integrara al entorno, con departamentos cómodos y terminaciones de primera calidad”.

Los Cerros Propiedades: experiencia y especialización en desarrollos en pozo

La comercialización de un emprendimiento de esta escala requiere conocer tanto las características del producto como las particularidades del mercado al que está dirigido. En ese aspecto, Cavas de Melipal cuenta con el respaldo de Los Cerros Propiedades, una inmobiliaria que ha construido una trayectoria de más de dos décadas en Bariloche.

A lo largo de su historia, Los Cerros Propiedades ha participado en la comercialización de más de 35 desarrollos inmobiliarios, entre edificios, condominios, Clubes de campo y loteos, y actualmente cuenta con más de 15 emprendimientos en cartera.

Estos números reflejan una presencia sostenida en el segmento de desarrollos y una experiencia que abarca proyectos de distintas escalas y características, además de ventas convencionales de departamentos, casas, lotes y campos.

Uno de sus principales diferenciales es la comercialización exclusiva de emprendimientos en pozo. Esta modalidad implica mucho más que ofrecer unidades: requiere involucrarse en el conocimiento del proyecto, comprender sus atributos, interpretar las necesidades de los compradores y acompañar su evolución comercial en coordinación con el desarrollador.

En el caso de Cavas de Melipal, la inmobiliaria encontró una propuesta que reúne varios de los aspectos que considera relevantes en un desarrollo: ubicación, diseño arquitectónico, calidad constructiva y una identidad diferenciada.

“Cavas” es un proyecto distinto, ubicado en Melipal, uno de los barrios más reconocidos de Bariloche. Se destaca por su calidad constructiva, su diseño moderno y las vistas amplias al Cerro Otto y al lago Nahuel Huapi”, explican Mariano Marull, gerente comercial de Los Cerros Propiedades, y Milvia Antenucci, asesora comercial a cargo del proyecto.