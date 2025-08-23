Caviahue Ski Resort: el destino ideal para aprender y disfrutar en familia
En plena Cordillera de los Andes, Caviahue ofrece nieve asegurada, infraestructura renovada y alojamientos de primer nivel. Con propuestas pensadas para todas las edades, se consolida como uno de los centros de esquí más atractivos de la Patagonia.
Ubicado a 365 km de Neuquén y a 1.550 km de Buenos Aires, Caviahue combina un paisaje natural incomparable con una moderna infraestructura. Con 325 hectáreas esquiables, 22 pistas y 13 medios de elevación, el centro alcanza una capacidad de 8.800 esquiadores por hora.
En la base se concentran todos los servicios: venta de pases, alquiler de equipos, gastronomía, escuela de ski & snowboard, seguridad en pistas y excursiones en vehículos oruga y motos de nieve.
Novedades de la temporada
El centro sigue creciendo. Entre las principales inversiones se destacan:
- La nueva telesilla cuádruple Ñirantal, que duplicó la capacidad de la antigua telesilla Doble y redujo los tiempos de espera.
- Una inversión de $500 millones en cañones de nieve para el sector de principiantes.
- La apertura de un nuevo espacio para la Escuela de Esquí, junto con proyectos de ampliación gastronómica y sanitarios.
Escuela Caviahue: clases para todas las edades
La Escuela de Ski & Snowboard ofrece clases particulares y grupales para todos los niveles, con programas diseñados para cada edad.
- Guardería “Los Pumitas”: bebés de 1 a 3 años.
- Jardín de Nieve: niños de 4 y 5 años que dan sus primeros pasos en el esquí.
- Club Junior: chicos de 6 a 11 años que aprenden en grupo.
- Kids Areas: espacios seguros y exclusivos, visibles desde terrazas y confiterías.
Clases para adultos: con pistas sumamente seguras.
Caviahue se distingue como un destino 100% familiar, pensado para que cada integrante disfrute.
Alojamientos destacados
Grand Hotel & Spa
Ubicado al pie de las pistas, ofrece la experiencia ski in / ski out, habitaciones de categoría y servicios de primer nivel. Su gastronomía combina cocina mediterránea y patagónica, y cuenta con un completo SPA & Wellness con sauna, piscina y jacuzzi para el après ski.
Hotel Nevado & Cabañas
A solo 1,5 km de la base, dispone de 15 habitaciones y 13 cabañas. Es reconocido por su ambiente cálido y su destacada propuesta gastronómica, ideal para el descanso después de un día de nieve.
Promociones y beneficios
- Pases gratis para menores de 5 años y mayores de 70.
- 50% de descuento para Residentes de Caviahue, Loncopué, Huecú y del Norte Neuquino (Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos). Presentar DNI para validación de edad y domicilio
- Cuotas sin interés: hasta 9 con tarjetas Galicia y hasta 6 con tarjetas BPN en pases, alquiler de equipos y clases.
- Ahorros en gastronomía y alojamientos: hasta 25% de descuento en restaurantes y hasta 20% en hoteles seleccionados, con financiación exclusiva.
Una temporada para disfrutar
Con nieve abundante y de calidad, alojamientos al pie de la montaña y propuestas para toda la familia, Caviahue Ski Resort se consolida como un destino integral de nieve en la Patagonia.
Más información y reservas: reservas@caviahue.com – www.caviahue.com
