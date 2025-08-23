ESCUCHÁ RN RADIO
Caviahue Ski Resort: el destino ideal para aprender y disfrutar en familia

En plena Cordillera de los Andes, Caviahue ofrece nieve asegurada, infraestructura renovada y alojamientos de primer nivel. Con propuestas pensadas para todas las edades, se consolida como uno de los centros de esquí más atractivos de la Patagonia.

Por Redacción

Ubicado a 365 km de Neuquén y a 1.550 km de Buenos Aires, Caviahue combina un paisaje natural incomparable con una moderna infraestructura. Con 325 hectáreas esquiables, 22 pistas y 13 medios de elevación, el centro alcanza una capacidad de 8.800 esquiadores por hora.

En la base se concentran todos los servicios: venta de pases, alquiler de equipos, gastronomía, escuela de ski & snowboard, seguridad en pistas y excursiones en vehículos oruga y motos de nieve.

Novedades de la temporada

El centro sigue creciendo. Entre las principales inversiones se destacan:

  • La nueva telesilla cuádruple Ñirantal, que duplicó la capacidad de la antigua telesilla Doble y redujo los tiempos de espera.
  • Una inversión de $500 millones en cañones de nieve para el sector de principiantes.
  • La apertura de un nuevo espacio para la Escuela de Esquí, junto con proyectos de ampliación gastronómica y sanitarios.

Escuela Caviahue: clases para todas las edades

La Escuela de Ski & Snowboard ofrece clases particulares y grupales para todos los niveles, con programas diseñados para cada edad.

  • Guardería “Los Pumitas”: bebés de 1 a 3 años.
  • Jardín de Nieve: niños de 4 y 5 años que dan sus primeros pasos en el esquí.
  • Club Junior: chicos de 6 a 11 años que aprenden en grupo.
  • Kids Areas: espacios seguros y exclusivos, visibles desde terrazas y confiterías.
    Clases para adultos: con pistas sumamente seguras.

Caviahue se distingue como un destino 100% familiar, pensado para que cada integrante disfrute.

Alojamientos destacados

Grand Hotel & Spa

Ubicado al pie de las pistas, ofrece la experiencia ski in / ski out, habitaciones de categoría y servicios de primer nivel. Su gastronomía combina cocina mediterránea y patagónica, y cuenta con un completo SPA & Wellness con sauna, piscina y jacuzzi para el après ski.

Hotel Nevado & Cabañas

A solo 1,5 km de la base, dispone de 15 habitaciones y 13 cabañas. Es reconocido por su ambiente cálido y su destacada propuesta gastronómica, ideal para el descanso después de un día de nieve.

Promociones y beneficios

  • Pases gratis para menores de 5 años y mayores de 70.
  • 50% de descuento para Residentes de Caviahue, Loncopué, Huecú y del Norte Neuquino (Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos). Presentar DNI para validación de edad y domicilio
  • Cuotas sin interés: hasta 9 con tarjetas Galicia y hasta 6 con tarjetas BPN en pases, alquiler de equipos y clases.
  • Ahorros en gastronomía y alojamientos: hasta 25% de descuento en restaurantes y hasta 20% en hoteles seleccionados, con financiación exclusiva.

Una temporada para disfrutar

Con nieve abundante y de calidad, alojamientos al pie de la montaña y propuestas para toda la familia, Caviahue Ski Resort se consolida como un destino integral de nieve en la Patagonia.

Más información y reservas: reservas@caviahue.comwww.caviahue.com


