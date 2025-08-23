Caviahue Ski Resort: el destino ideal para aprender y disfrutar en familia

Ubicado a 365 km de Neuquén y a 1.550 km de Buenos Aires, Caviahue combina un paisaje natural incomparable con una moderna infraestructura. Con 325 hectáreas esquiables, 22 pistas y 13 medios de elevación, el centro alcanza una capacidad de 8.800 esquiadores por hora.

En la base se concentran todos los servicios: venta de pases, alquiler de equipos, gastronomía, escuela de ski & snowboard, seguridad en pistas y excursiones en vehículos oruga y motos de nieve.

Novedades de la temporada

Fotos: Leo Becari.-

El centro sigue creciendo. Entre las principales inversiones se destacan:

La nueva telesilla cuádruple Ñirantal , que duplicó la capacidad de la antigua telesilla Doble y redujo los tiempos de espera.

, que duplicó la capacidad de la antigua telesilla Doble y redujo los tiempos de espera. Una inversión de $500 millones en cañones de nieve para el sector de principiantes.

en cañones de nieve para el sector de principiantes. La apertura de un nuevo espacio para la Escuela de Esquí, junto con proyectos de ampliación gastronómica y sanitarios.

Escuela Caviahue: clases para todas las edades

La Escuela de Ski & Snowboard ofrece clases particulares y grupales para todos los niveles, con programas diseñados para cada edad.

Guardería “Los Pumitas” : bebés de 1 a 3 años.

: bebés de 1 a 3 años. Jardín de Nieve : niños de 4 y 5 años que dan sus primeros pasos en el esquí.

: niños de 4 y 5 años que dan sus primeros pasos en el esquí. Club Junior : chicos de 6 a 11 años que aprenden en grupo.

: chicos de 6 a 11 años que aprenden en grupo. Kids Areas: espacios seguros y exclusivos, visibles desde terrazas y confiterías.

Clases para adultos: con pistas sumamente seguras.

Caviahue se distingue como un destino 100% familiar, pensado para que cada integrante disfrute.

Alojamientos destacados

Grand Hotel & Spa

Ubicado al pie de las pistas, ofrece la experiencia ski in / ski out, habitaciones de categoría y servicios de primer nivel. Su gastronomía combina cocina mediterránea y patagónica, y cuenta con un completo SPA & Wellness con sauna, piscina y jacuzzi para el après ski.

Hotel Nevado & Cabañas

A solo 1,5 km de la base, dispone de 15 habitaciones y 13 cabañas. Es reconocido por su ambiente cálido y su destacada propuesta gastronómica, ideal para el descanso después de un día de nieve.

Promociones y beneficios

Pases gratis para menores de 5 años y mayores de 70.

para menores de 5 años y mayores de 70. 50% de descuento para Residentes de Caviahue, Loncopué, Huecú y del Norte Neuquino (Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos). Presentar DNI para validación de edad y domicilio

para Residentes de Caviahue, Loncopué, Huecú y del Norte Neuquino (Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos). Presentar DNI para validación de edad y domicilio Cuotas sin interés : hasta 9 con tarjetas Galicia y hasta 6 con tarjetas BPN en pases, alquiler de equipos y clases.

: hasta 9 con tarjetas Galicia y hasta 6 con tarjetas BPN en pases, alquiler de equipos y clases. Ahorros en gastronomía y alojamientos: hasta 25% de descuento en restaurantes y hasta 20% en hoteles seleccionados, con financiación exclusiva.

Una temporada para disfrutar

Con nieve abundante y de calidad, alojamientos al pie de la montaña y propuestas para toda la familia, Caviahue Ski Resort se consolida como un destino integral de nieve en la Patagonia.

Más información y reservas: reservas@caviahue.com – www.caviahue.com