Cerveza Patagonia celebra sus 10 años con una propuesta que desafía lo esperado

Cerveza Patagonia festeja diez años de historia en su emblemática cervecería del KM 24.7 de Circuito Chico, un lugar que se consolidó como punto de visita obligado en Bariloche con sus imponentes vistas y su espíritu de innovación cervecera. Para conmemorar esta década de búsqueda constante de sabores disruptivos y técnicas vanguardistas, el próximo 24 de julio se presentarán cuatro cervezas únicas, diseñadas para vivir un momento inolvidable, acompañado por la gran vista al Lago Moreno. La propuesta invita a descubrir dos experiencias diferentes dentro de la cervecería, cada una pensada para explorar una nueva forma de disfrutar la cerveza.

En la Sala de Degustación, el espacio donde los maestros cerveceros prueban y perfeccionan cada innovación antes de su lanzamiento, se desarrollará una experiencia exclusiva con cupos limitados y reserva previa. Bajo el concepto «Nunca una cerveza normal», los asistentes vivirán mucho más que una degustación. Luego de un recorrido por la fábrica, serán invitados a hacer una pausa y desconectarse del ritmo cotidiano para sumergirse en un ritual inspirado en la tradición japonesa del matcha.



Durante 30 minutos, el entorno, los aromas, los sabores y la preparación de su propia Matcha Ale convertirán a la cerveza en una experiencia donde todos los sentidos son protagonistas. La actividad tiene un valor de $30.000 y se requiere reserva previa a través de la siguiente página: https://patagoniabariloche.com/eventos/aniversario/ (incluye una pinta Bienvenida, tour cervecero, una pinta de Matcha Ale, experiencia Matcha y souvenir enlatado).

En el salón superior, con acceso libre y sin reserva previa, la innovación continuará con una propuesta abierta al público. Allí podrán descubrir Açaí Weisse, una cerveza de trigo intervenida con perlas de açaí que se deshacen en boca y sorprenden con una experiencia sensorial diferente. Además estará disponible Postdata, el regreso de una de las recetas más emblemáticas de Patagonia, reversionada con notas de nuez moscada y chocolate negro rallado. Y también regresará el Ritual de Cerveza Caramelizada, una técnica ancestral en la que un hierro al rojo vivo carameliza los azúcares de la cerveza, potenciando su aroma, textura y sabor.



Aquellos que quieran reservar esta experiencia para degustar estas variedades y disfrutar el ritual de cerveza caramelizada podrán hacerlo en la sección Laboratorio Sensorial de Cervezas, que tiene un valor de $40.000: https://patagoniabariloche.com/eventos/aniversario/.

En cuanto a la gastronomía, el chef Pablo Buzzo vuelve a poner en valor los sabores de la Patagonia a través de un menú pensado para potenciar y acompañar cada una de las cervezas de edición limitada. Entre las propuestas que podrán disfrutarse durante la jornada se destacan el chipá stout, con vegetales al rescoldo, queso raclette y miel especiada; el crispy taco, relleno de bondiola cocida en Amber, acompañado de pico de gallo y salsa verde; el buñuelo de acelga, servido con queso patagonzola y mandioca; y el hummus de remolacha, elaborado con remolacha asada, crudités, hongos asados y garbanzos crocantes.



La programación musical fue pensada para acompañar la celebración. De la mano de Rock & Fire, el ciclo que celebra el encuentro entre artistas y público, se presentará KOINO YOKÁN en un formato íntimo que comenzará con una charla alrededor del fuego, compartiendo una Cerveza Patagonia y una conversación sobre música, inspiración y creatividad, para luego dar paso a un show en vivo. Como cierre de la jornada, el reconocido DJ Oliverio será el encargado de despedir la noche con un set especialmente curado para celebrar los primeros diez años de la Cervecería.

El 24 de julio será un hito más de las celebraciones por los diez años de Cervecería Patagonia, que continuarán en octubre con una propuesta especial para conmemorar el aniversario de la cervecería. Más información en @patagonia.bariloche