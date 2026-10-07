Cerveza Patagonia festeja sus 10 años con una propuesta imperdible

Este año Cerveza Patagonia festeja los 10 años de su Cervecería ubicada en el kilómetro 24.7 del Circuito Chico de Bariloche, un lugar que se convirtió en punto de encuentro para barilochenses y turistas y en escenario de la innovación de sus maestros cerveceros, donde nacieron ediciones especiales inspiradas en la Patagonia. Una década compartiendo cervezas, buena gastronomía, encuentros y una de las vistas más emblemáticas de Bariloche, frente al Lago Moreno.

Por eso, y como no podía ser de otra manera, la Cervecería espera a todos para celebrar juntos este gran aniversario. El sábado 10 de octubre a partir de las 14.30 horas, cada sector tendrá una propuesta distinta, combinando cervezas, gastronomía, actividades recreativas y música en vivo.

Museo Patagonia y el regreso de Abrazo de Oso

Ingresando a la Cervecería, estará el Museo Patagonia, con una línea de tiempo que recorre el lanzamiento de las variedades más emblemáticas de la marca. Habrá fardos, mantas, asientos y una pantalla grande para disfrutar del aire libre. En este sector, la cerveza histórica que regresa y será protagonista es Abrazo de Oso, una cerveza de trigo con toque de miel, con el dulzor justo y un amargor bajo.

Un paseo gastronómico alrededor del fuego

Siguiente estación: el Camino de Lajas. Desde las 15.30 a las 22, el ingreso se transforma en un paseo gastronómico alrededor del fuego, a cargo de Pablo Buzzo y su equipo, con truchas a la cruz, cordero y vacío a la estaca que se estarán cocinando lentamente con distintos puntos de cocción.

Allí, estará el sector de Experiencias Cerveceras con tres propuestas nacidas en Bariloche con una experiencia de servido diferente. Estará la Chilly Merken, una Lager levemente picante que se acompaña con chips de papa picantes para realzar su sabor; Punking Ale, una cerveza elaborada con calabaza braseada; y el Ritual de Cerveza Caramelizada, una histórica tradición alemana en la que se utilizan varillas de metal calientes para caramelizar los azúcares de la malta, obteniendo una cerveza más dulce, suave y con un sabor levemente tostado.

Aventura y un laboratorio sensorial

Si algo caracteriza a Cerveza Patagonia es la aventura y el disfrute total de la naturaleza, así que los más aventureros de 14.30 a 18 hs., estará el Espacio de Aventura con una palestra para escalar y donde se podrá contratar la navegación por el Lago Moreno que sale desde el Muelle de la Cervecería o un recorrido con E-bikes por Circuito Chico.

En este sector, sobre una plataforma en medio del bosque, habrá un laboratorio sensorial con grandes innovaciones. La clásica Weisse llegará renovada como Açai Weisse, que se servirá con perlas de Açaí, una baya amazónica que le da un sabor cítrico. Matcha Ale, una variedad de un color dorado intenso y brillante, con delicadas notas herbales aportadas por el matcha, que incluye una experiencia inspirada en el ritual tradicional del matcha para acompañar cada degustación. Y Post Data, una cerveza Brown Ale que se sirve con ralladura de chocolate y nuez moscada.

Candlelight y Natalie Pérez, protagonistas de la música

Y la música también llega con grandes propuestas. En el Mirador Principal, desde las 16.30, estará DJ Muveo con un set de vinilos. A las 20.30, habrá un show de Candlelight, un concierto a la luz de las velas y con un plus, la vista a los increíbles paisajes que lo rodean. Un momento emotivo e imperdible.

Además, en el Salón Principal estará cantando Natalie Pérez, desde las 21.30, y luego habrá un DJ Set para cerrar la noche. En este sector, la cerveza protagonista será la Porter que, al igual de Post Data, está añejada en barricas de roble francés, lo que le aporta mayor complejidad en el sabor y aroma.

Cómo participar del festejo

Para participar del evento, será necesario adquirir un pre-consumo de $15.000, que incluye una pinta de cerveza o una bebida sin alcohol. Pueden adquirirse a través de la boletera oficial.

Para aquellos conductores designados o para quienes prefieran las bebidas sin alcohol, estará disponible IPA KM0, su variedad sin alcohol inspirada en las session IPA americanas, que tiene un sabor ligeramente dulce, refrescante y fácil de tomar.

Diez años después, el espíritu que dio origen a Cerveza Patagonia sigue intacto: explorar, experimentar y compartir. En el kilómetro 24.7, la marca vuelve a reunir a amigos, viajeros y amantes de la cerveza para celebrar una historia que se sigue construyendo con cada encuentro, cada paisaje y cada nuevo sabor.

Más información en @patagonia.bariloche.

La realización del evento queda sujeta a condiciones climáticas.