Chevrolet presentó en Neuquén el primer SUV 100% eléctrico que llega a la Patagonia

La noche del jueves, en su showroom de la calle Perticone en Neuquén capital, Chevrolet Sahiora celebró una velada que dejó huella en la industria automotriz patagónica. Frente a un público integrado por clientes e invitados, la marca presentó tres grandes lanzamientos: la nueva Tracker 2025, el renovado Onix en sus versiones Hatchback y Sedan, y el esperado Spark EUV, el primer SUV 100% eléctrico de Chevrolet que llega al país y desembarca en la Patagonia.

El encuentro se vivió como una verdadera fiesta de la innovación. Los asistentes tuvieron la posibilidad de recorrer cada vehículo, descubrir sus renovados diseños, comprobar los avances en conectividad y tecnología, y sobre todo sorprenderse con el modelo eléctrico que promete marcar un antes y un después en la movilidad urbana de la región.

Gabriel Lagos, gerente comercial y Soel Salem, presidente de Sahiora. Fotos: Diego Tobares

Un compromiso con la innovación y la sustentabilidad

Gibram Salem – Director general Sahiora. Fotos: Diego Tobares

En representación de Chevrolet Argentina, Gabriel Lagos, director comercial, explicó a Diario RÍO NEGRO el alcance del lanzamiento: “Estamos muy contentos porque este evento marca el final del 360, que es el lanzamiento completo de todo el portfolio de la marca, y lo hacemos con la presentación de nuestro primer auto eléctrico. Creemos que es el comienzo de un futuro próspero para la Argentina, con menos contaminación y autos más sustentables”.

El ejecutivo destacó además que el mercado local viene atravesando un año con gran dinamismo: “Ha sido un año con grandes desafíos y al mismo tiempo muy auspicioso. Creció la oferta y también la demanda, y eso nos motiva a seguir innovando y ajustándonos al mercado”.

La importancia de la Patagonia para Chevrolet

La presentación también fue la oportunidad de subrayar el peso que tienen Neuquén y Río Negro dentro de la estrategia nacional de la compañía. “Por la industria petrolera y por todo lo que genera Vaca Muerta, la Patagonia es una de las zonas más fuertes del país y viene consolidándose como un mercado clave”, agregó Lagos.

En la misma línea, Facundo Luoni, encargado de ventas Región Sur de Chevrolet Argentina, valoró el vínculo que la marca mantiene con los clientes de la zona: “Es uno de los mercados más importantes que tenemos. Por eso vale la pena estar presentes aquí, acompañando a la gente de Sahiora en un lanzamiento que marca un antes y un después para la historia de Chevrolet”.

Spark EUV: el primer SUV eléctrico en la Patagonia

El protagonista indiscutido de la noche fue el Spark EUV, un modelo 100% eléctrico diseñado para la movilidad urbana, que combina estilo, tecnología y autonomía. Su motor de 75 kWh brinda 102 CV de potencia y 180 Nm de torque, con una autonomía de hasta 360 kilómetros por carga.

El vehículo incorpora lo último en asistencia a la conducción, como Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Asistente en Curvas, cámara 360°, freno de estacionamiento electrónico y espejos con rebatimiento automático. Además, permite recargas domésticas rápidas y ofrece un paquete de accesorios exclusivos que refuerzan su practicidad.

Para Gibram Salem, director general de Sahiora, el desafío es grande pero apasionante: “Es 100% eléctrico y representa una novedad absoluta en el país. Nos enorgullece ser los primeros en traerlo a la Patagonia. Neuquén es una ciudad que amerita este tipo de innovaciones y los clientes van a poder disfrutar de un producto urbano con tecnología de avanzada”.

El empresario recordó además la trayectoria de la concesionaria en la región: “Mi padre inició el camino en 1979 y desde entonces nos consolidamos como una referencia en Neuquén y Río Negro. Conocer al cliente local es un valor agregado que nos impulsa a seguir creciendo”.

Tracker y Onix: clásicos renovados

Junto al Spark EUV, Chevrolet presentó dos modelos que ya son favoritos del público argentino. La nueva Tracker 2025, el SUV más vendido de su segmento, incorpora un diseño más aerodinámico y sofisticado, con mejoras en suspensión, dirección y confort interior. El panel digital con doble pantalla y el sistema MyLink de 11’’ refuerzan la propuesta tecnológica, mientras que el Wi-Fi nativo y los servicios de OnStar ofrecen conectividad total.

Los Onix y Onix Plus, por su parte, llegan con un diseño exterior renovado, faros full LED y cockpit virtual. Sus motores turbo de 1.0 L ofrecen eficiencia y potencia, mientras que la inclusión de Wi-Fi y llave presencial en todas sus versiones los posiciona como referentes de su categoría.

Una industria en reactivación

El contexto de la presentación también sirvió para evaluar el presente del sector automotriz. Según Luoni, la marca transita un momento muy positivo: “Estamos cerrando un primer semestre con una mejora del 40% respecto al año pasado. Son números que marcan una reactivación inédita en los últimos diez años”.

La diversidad de portafolio y la apuesta por la electrificación se alinean con una visión de largo plazo. “El desafío es grande, pero tenemos una marca con historia y trayectoria que valida cada producto que ponemos en el mercado. Esa confianza es lo que nos impulsa a seguir creciendo”, afirmó el directivo.

El lanzamiento en Sahiora significó la llegada oficial de la movilidad 100% eléctrica a la Patagonia. Clientes, invitados y representantes de la industria vivieron de cerca una experiencia única, que refleja el compromiso de Chevrolet con la innovación, la sustentabilidad y el futuro de la movilidad en Argentina.

Con el Spark EUV como emblema de este nuevo capítulo, y con la renovación de modelos que ya son un éxito en ventas, la marca del moño refuerza su vínculo con la región y abre la puerta a una etapa donde la electrificación comienza a ser protagonista.