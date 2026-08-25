Chimpay se prepara para conmemorar los 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá

Chimpay, conocida como la Cuna de Ceferino, se prepara para recibir a quienes participarán de las actividades conmemorativas y de la tradicional peregrinación que cada año reúne a personas provenientes de distintos puntos de la región y del país. Del miércoles 26 al domingo 30 de agosto la fé tiene en Chimpay un lugar destacado para hacerse celebración y festejo.

La celebración permite también conocer algunos de los lugares que forman parte de la historia y la identidad de la localidad, entre ellos el Santuario y Parque Ceferiniano, uno de los principales sitios vinculados a la figura de Ceferino.



Una de las novedades de este año es el recientemente inaugurado Paseo del Peregrino, un sendero urbano de más de tres kilómetros que conecta distintos barrios de Chimpay con el Parque Ceferino. El recorrido cuenta con iluminación y mobiliario urbano y suma un nuevo espacio para caminar y acercarse a los principales puntos de interés de la localidad.

Para quienes visiten Chimpay



Ante la importante cantidad de personas que se espera durante estas jornadas, se recomienda planificar el viaje con anticipación, consultar previamente por disponibilidad de alojamiento y tener en cuenta que durante los días centrales puede registrarse un movimiento vehicular y peatonal superior al habitual.

También se aconseja llevar calzado cómodo, abrigo y protección para el sol, mantenerse hidratado y respetar las indicaciones de los organizadores y de los equipos que estarán trabajando en la atención y seguridad de los visitantes.



Quienes concurran podrán aprovechar la visita para recorrer el Parque Ceferiniano y otros espacios vinculados con la historia de Chimpay, además de conocer el paisaje y la identidad productiva del Valle Medio del Río Negro. Chimpay se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 22 y forma parte de una zona agrícola característica del valle.

La conmemoración de los 140 años del nacimiento de Ceferino vuelve a poner a Chimpay en el centro de una tradición que combina historia, identidad, encuentro y espiritualidad, y que cada año moviliza a miles de personas hacia esta localidad rionegrina.

Ceferino



Ceferino Namuncurá (1886-1905) es una de las figuras más significativas e integradoras de la historia espiritual y social de la Patagonia y de la Argentina. Su vida representa un puente de diálogo, respeto y encuentro en la fe católica.

Nacido en Chimpay, Río Negro, en un contexto histórico de profundas transformaciones sociales a fines del siglo XIX, Ceferino manifestó desde muy joven un profundo deseo de formarse y servir a su pueblo. Con ese propósito, ingresó al colegio salesiano de Buenos Aires, donde abrazó el cristianismo con una vocación sincera, destacándose por su bondad, humildad y espíritu de concordia. Tras continuar su formación en Italia, falleció tempranamente a los 18 años. Su beatificación por la Iglesia Católica en 2007 confirmó el reconocimiento a una vida guiada por valores universales de entrega y compasión.



Su figura trasciende lo estrictamente religioso, siendo recordado como un joven de fe inquebrantable, dedicación al estudio y vocación de servicio hacia los más necesitados.

Cada año, miles de personas de diversos orígenes y creencias se reúnen en su santuario de Chimpay, encontrando en su memoria un espacio de devoción, esperanza y unión comunitaria.

Hoy en día, la memoria de Ceferino Namuncurá invita a reflexionar sobre la importancia del respeto mutuo, la solidaridad y la construcción de lazos de paz en una sociedad plural.