Cinquegrani + Cinquegrani: una trayectoria ligada a la transformación de la ciudad

Durante 36 años el estudio de arquitectura Cinquegrani + Cinquegrani, dirigido por los hermanos Alejandro y Claudio Cinquegrani, fue dejando su impronta en distintos puntos de la capital de Neuquén. Sus obras están marcadas por ideas rectoras que siempre se manifiestan en la materialización de sus proyectos sin importar la escala o dimensiones de los mismos.

Más allá de la diversidad de proyectos, hay una manera de ejercer la profesión que se mantuvo constante a lo largo de estas décadas. Para los hermanos Cinquegrani, la arquitectura parte de comprender las necesidades de quienes van a habitar o utilizar un espacio y de responder a ellas con responsabilidad. Esa mirada acompañó también la evolución de una ciudad que creció a gran velocidad y que, en ese proceso, modificó profundamente su fisonomía.

Alejandro y Claudio fueron testigos de esa transformación y también actores de ella. Explican que no siempre compartieron cada uno de los cambios, pero el dinamismo de Neuquén nunca dejó de sorprenderlos. Su compromiso estuvo ante todo ligado a la propia conciencia profesional: entender que cada proyecto forma parte de una ciudad y que las decisiones que se toman al construir también dejan una marca sobre ella.

“Las modas pasan y ninguna obra es definitiva; sin embargo, cuando se trabaja con responsabilidad y convicción, cada proyecto puede dejar una huella que perdure más allá de su estética”, señala Claudio Cinquegrani.

Esa concepción se refleja también en la manera en que Cinquegrani + Cinquegrani entiende su relación con el territorio. El estudio trabaja con una arquitectura emparentada y conectada con la naturaleza, prestando especial atención a las condiciones propias del valle: los vientos dominantes, los ángulos de asoleamiento y las estaciones, que en esta región están tan marcadas.

Hoy, esa trayectoria se sostiene también con la incorporación de nuevas miradas al trabajo cotidiano del estudio. Junto a Alejandro y Claudio Cinquegrani trabajan las arquitectas Valeria Avila, Rocío Santarsiero y Lorena Avila, que forman parte del equipo y acompañan el presente de una firma que continúa desarrollando su actividad en una ciudad que tampoco deja de transformarse.

Después de más de tres décadas, el recorrido de Cinquegrani + Cinquegrani se cruza con distintos capítulos de la transformación neuquina. Viviendas residenciales, multifamiliares, arquitectura sanitaria, industrial, empresarial y comercial forman parte de una historia profesional que transcurrió en paralelo al crecimiento de la ciudad.

Hoy el estudio celebra un nuevo aniversario de la ciudad “Nos sentimos parte de sus cambios y de sus logros. El legado que nos proponemos como estudio es que cada intervención en la que participemos tenga siempre al usuario y a la ciudad como protagonistas”, agregó Claudio Cinquegrani.