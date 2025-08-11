Claves para exportar e importar desde la región: participá de la Jornada COMEX Norpatagónica 2025

El próximo miércoles 20 de agosto, el Hilton Garden Inn de Neuquén capital será el punto de encuentro de referentes del comercio exterior, empresarios y especialistas en logística, finanzas y normativa del comercio internacional en el marco de la Jornada COMEX Norpatagónica 2025, bajo el lema “Exportar valor, importar competitividad sin escalas”.

Organizado por ADINEU, a través de su Comisión de Comercio Internacional, y el Centro PyME ADENEU, con el acompañamiento del Depósito Fiscal Neuquén y la Zona Franca Zapala, el evento propone una mirada estratégica sobre los desafíos y oportunidades del comercio internacional desde la región.

La actividad está especialmente pensada para empresas exportadoras e importadoras, emprendimientos con proyección internacional, profesionales del comercio exterior, cámaras empresarias, organismos públicos vinculados al sector e inversores interesados en nuevos mercados. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados.

Durante la jornada, que se extenderá de 8:30 a 17:00, se desarrollarán conferencias, paneles temáticos y espacios de asesoramiento técnico personalizado, con foco en herramientas clave para exportar e importar desde Neuquén y Río Negro. La participación será gratuita, con cupos limitados y con inscripción previa obligatoria.

Entre los temas que se abordarán se encuentran: la reconfiguración del escenario global y su impacto en el comercio exterior argentino; los requisitos y costos actuales para operar en comercio internacional; validación de proveedores, gestión de riesgos y estrategias impositivas para mejorar la competitividad.

También se presentarán soluciones logísticas para exportar e importar desde el sur del país, el uso estratégico de herramientas como las zonas francas y los depósitos fiscales, los programas provinciales para acompañar a empresas con perfil internacional, y un análisis actualizado del financiamiento y la normativa bancaria vigente. Al cierre, habrá un espacio de asistencia técnica personalizada con especialistas del sector.

La conferencia inicial estará a cargo del reconocido analista económico Damián Di Pace, quien ofrecerá una mirada estratégica sobre la reconfiguración del escenario global y su impacto en el comercio argentino.

A lo largo de la jornada también disertarán Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU y referente del Depósito Fiscal del Neuquén; Pedro Fernández Brital (FIDUCIA); Carlos Soto (Estudio Soto); Fernando Montero (Zona Franca Zapala); Anabel Lucero Idizarri (Centro Pyme ADENEU); Alberto Dotto (OIR); Ignacio José Castilla (American Courier) y Mateo Spencer Talbois (Transaltic) y Sebastián Mancini (Bco. de Comercio).

“El momento para dar un salto en el desarrollo industrial de la región es ahora. Necesitamos acompañar a nuestras empresas para que lleguen con sus productos a nuevos mercados, incorporen tecnología y se preparen para competir en un mundo cada vez más desafiante”, sostuvo Natalia Muguerza, en representación de ADINEU.

Cómo participar

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Horario: De 8:30 a 17:00 h

Lugar: Hilton Garden Inn, Neuquén Capital

Web para informes e pre-inscripciones: https://adineu.org/jornada-comexnp/