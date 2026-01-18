Comercializar equipos para construcción, la oportunidad que abrió Diesel Lange para sumar talento a su equipo

El crecimiento sostenido que viene generando el desarrollo de grandes obras estratégicas en torno a la industria y la energía, con foco en Vaca Muerta, activa que firmas con fuerte presencia regional, como Diesel Lange, busquen fortalecer su estructura para estar a tono con un contexto dinámico.

Es por eso que activaron la búsqueda de un/a vendedor/a de equipos de construcción para su operación en la zona, un perfil comercial con experiencia en la venta de maquinaria, orientación al cliente y capacidad para generar relaciones de largo plazo.

Con una flota que se renueva y crece de la mano de esta concesionaria oficial de la reconocida a nivel internacional John Deere, Diesel Lange ya logró posicionarse con una trayectoria consolidada y una red de sucursales que acompañan el desarrollo productivo.

Así, se convirtieron en un socio estratégico para el sector, que espera sumar a un nuevo integrante, que tendrá como responsabilidad la gestión integral del proceso de ventas, la prospección y desarrollo de nuevos clientes, el asesoramiento técnico-comercial sobre equipos John Deere, la elaboración de cotizaciones y el seguimiento de las operaciones.

Para una rutina full-time y presencial, apuntan a postulantes graduados, como mínimo con título de tecnicatura y que ya cuenten con experiencia en puestos similares, con conocimiento en retroexcavadoras, palas cargadoras, motoniveladoras, excavadoras, topadores, entre otros, además de actitud proactiva y orientada al logro de resultados. Se valorarán además, las habilidades de negociación y la disponibilidad para viajar.

Conscientes de la importancia de cumplir con las necesidades de sus clientes en la búsqueda de soluciones, apuntan a ofrecerles una atención integral que les permita fidelizar y ampliar las cuentas claves. Aquellas personas interesadas, pueden postular en este link.