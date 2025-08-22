Comercio exterior: así fue la primera Jornada Norpatagónica en Neuquén

Se llevó a cabo en Neuquén la Jornada Norpatagónica 2025, un evento concebido para impulsar y fortalecer el comercio exterior en la región. La iniciativa buscó brindar a empresas de diversos tamaños de Neuquén y Río Negro herramientas, información y asistencia técnica para importar y exportar con mayor seguridad y eficiencia.

Natalia Muguerza, vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU) —entidad organizadora—, destacó en la apertura que se trataba de la primera edición y que, a partir de ahora, la jornada se repetirá cada año. “Entendemos que en la región hay un enorme potencial y, por lo tanto, una gran necesidad de capacitación en comercio exterior”, señaló.

Natalia Muguerza, vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU). / Foto: Matías Subat.

La convocatoria tuvo lugar en el Hilton Garden Inn y reunió a un auditorio colmado de empresarios, directivos y representantes de compañías de distintos tamaños, principalmente Pymes. Algunas ya con experiencia en comercio internacional, que buscaban actualizarse frente a las nuevas normativas y la coyuntura económica; y otras que comienzan a dar sus primeros pasos en el comercio exterior.

El programa incluyó un análisis geoeconómico global, seguido de bloques técnicos sobre operatoria aduanera, validación y gestión de riesgos, y estrategias fiscales para mejorar la competitividad. También se abordaron temas clave como la logística internacional desde la Patagonia norte, el uso de la Zona Franca y el Depósito Fiscal, así como los programas públicos que facilitan el acceso de las empresas a mercados internacionales.

La Jornada Norpatagónica 2025 brinda herramientas, información y asistencia técnica para el comercio exterior en la región / Foto: Matías Subat

La jornada cerró con un espacio de asistencia personalizada, donde especialistas en despachos, logística, bancos y seguros respondieron consultas puntuales de los participantes.

Capacitación, contactos y proyección internacional

Una de las participantes fue Natalia Zinni, socia-gerente de Grupo Sur SRL, una compañía con sede en el Parque Industrial de Neuquén que fabrica envases, cajas y piezas moldeadas de poliestireno expandido biodegradable, entre otros productos. “Vine a buscar información y generar contactos. Para mí, exportar es el mayor objetivo que podemos alcanzar como empresa”, explicó. Grupo Sur ya tiene experiencia en la importación de maquinaria y exporta potes rectangulares con aislamiento térmico (como los de helado) a Uruguay. Actualmente, mantiene conversaciones para enviar potes cónicos a España y, en paralelo, Zinni impulsa un proyecto para exportar agua mineral de un manantial de la Patagonia. Para la empresaria, la jornada fue clave. “Ofrecen información valiosa y ayudan a despejar dudas que muchas veces no se conocen en profundidad”, opinó.

La jornada cerró con un espacio de asistencia personalizada, donde especialistas respondieron preguntas puntuales / Foto de Matías Subat.

Otra de las compañías que asistió fue Carnes Argentinas, de Neuquén. Juan José Morales, director de la empresa, adelantó que la firma planea ampliar su producción y abrir el abanico de productos, un desafío que implica la incorporación de equipamientos muy específicos. “Estamos acá para conocer en detalle la actualidad de las normativas, entender los cambios recientes y, por supuesto, volver con más contactos”, señaló.

Otro de los que asistió al evento fue Alejandro Garay, responsable del área de comercio exterior en La Casa de las Herramientas, una empresa dedicada a la venta de herramientas, máquinas, equipamiento e insumos industriales, con más de tres décadas de experiencia en importaciones. “Vinimos para conocer la nueva normativa, pero también a escuchar qué perspectivas plantean los expositores sobre el futuro”. Explicó que la compañía ya trabajó con la Zona Franca de La Plata y que recientemente se inscribió para operar en la de Zapala.

Con historias como estas, la primera edición de la Jornada Norpatagónica dejó en claro el potencial de las empresas de la región en el comercio exterior, dispuestas a dar pasos firmes en la internacionalización.