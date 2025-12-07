Créditos para oficios: cómo Neuquén impulsa el trabajo real con financiamiento accesible

En Neuquén capital, más de un taxista miró su auto con preocupación en los últimos meses. Vehículos que acumulan kilómetros, que ya no pasan con facilidad la revisión técnica y que, en cada viaje, recuerdan que el trabajo depende de una herramienta que se desgasta. En ese escenario, la renovación de la flota no es un capricho: es la diferencia entre seguir generando ingresos o quedar afuera del sistema.

Para responder a esa realidad, la provincia decidió rediseñar la línea de créditos para taxis y remises en diálogo directo con la Asociación de Propietarios de Taxis de Neuquén. El resultado fue un esquema más accesible, con un cupo total de 4.900 millones de pesos destinado exclusivamente a reemplazar vehículos que prestan servicio de transporte de pasajeros.

Fotos: Gobierno de Neuquén.-

Los créditos permiten financiar hasta el treinta o el setenta por ciento del valor de la unidad, con montos máximos de 10,5 millones y 24,5 millones de pesos respectivamente, plazos de hasta sesenta meses y periodos de gracia parciales. Son condiciones pensadas para que el crédito sea una herramienta posible y no una carga imposible de sostener.

Detrás de cada aprobación, hay una historia. Un remisero que puede cambiar su vehículo y trabajar con más seguridad, una familia que vive de ese ingreso diario, una ciudad que circula en autos en mejores condiciones. La política crediticia, en este caso, se traduce en más seguridad vial y en oficios que se sostienen con dignidad.

Mujeres que transforman un crédito en oficio y autonomía

En San Patricio del Chañar, cinco mujeres se sentaron frente a los papeles que transformarán una idea en oficio. Firmaron su acceso a la línea Neuquén Financia, una herramienta que combina crédito, acompañamiento y formación. No se trata solo de un monto en pesos: es la posibilidad de comprar máquinas, equipar un espacio y responder a una demanda concreta del territorio.

En una localidad atravesada por el crecimiento hidrocarburífero, el lavado de ropa de trabajo se convirtió en un servicio clave. Estefanía y María Angélica, madre e hija, sumarán lavasecarropas, lavarropas, secarropas y muebles a su lavadero. Miriam y Yuliana harán lo mismo en su propio emprendimiento. Teresa, en paralelo, comprará heladera, pastalinda, amasadora y utensilios para potenciar la venta de panificados.

La sublínea de Género de Neuquén Financia, diseñada junto al IADeP, ya permitió que más de cien emprendedoras accedan a financiamiento, asistencia técnica y formación. El objetivo va más allá del número de créditos otorgados: se busca cerrar brechas económicas y construir autonomía, para que las mujeres puedan sostener sus proyectos, generar ingresos propios y ser protagonistas de la economía local.

En cada lavadero que se abre, en cada horno que se enciende para una nueva tanda de pan, hay una parte de esa política pública que baja al territorio y se vuelve cotidianeidad.

Juventudes que se financian su propio futuro

En muchos hogares neuquinos, la escena se repite: jóvenes que piensan un emprendimiento, que venden por redes sociales, que arman un servicio o un producto, pero chocan siempre contra el mismo muro: la falta de capital inicial.

Para ellos se crearon las líneas “Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades” y “Proyecta Futuro”, que ya beneficiaron a 244 jóvenes en lo que va del año, con más de mil millones de pesos en créditos. Son herramientas pensadas para personas de 18 a 35 años, acompañadas por la subsecretaría de Juventudes, el IADeP y el Centro PyME-ADENEU.

La línea de Inclusión Financiera otorga hasta 4 millones de pesos a sola firma, destinada tanto a quienes ya tienen un emprendimiento como a quienes todavía están en fase de idea. Proyecta Futuro, en cambio, apunta a proyectos con más de seis meses en ARCA y permite acceder hasta 30 millones de pesos, luego de un proceso de capacitación.

La mayoría de las solicitudes llegó desde Neuquén capital, pero también desde Plottier, Picún Leufú, Chos Malal y Covunco Abajo, entre otras localidades. Detrás de esos formularios hay oficios nuevos y tradicionales: gastronomía, servicios digitales, mantenimiento, estética, comercio, producción.

Estos créditos no solo aportan capital. También instalan en las juventudes la cultura de organizar sus finanzas, asumir responsabilidades y convertir una idea en una actividad económica real, que puede sostenerse en el tiempo y generar empleo.

Del teclado al taller: créditos para computadoras y estudio

Muchos oficios hoy pasan por una computadora: diseño, programación, edición de contenido, administración de pequeños negocios, clases virtuales, formación continua. Sin equipo, todo se complica. Pensando en esa necesidad, la provincia lanzó una línea de créditos para equipamiento informático destinada a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos.

La herramienta, canalizada a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), otorga préstamos de hasta 5 millones de pesos, con plazos de hasta 36 meses y una tasa TNA del 18%, muy por debajo de los valores habituales del mercado. Estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, acompañando el próximo ciclo lectivo.

Esta política se alinea con otros programas educativos, como las becas Gregorio Álvarez, la entrega de notebooks y la inversión en infraestructura escolar. En la práctica, significa que un docente de una escuela del interior puede acceder a una notebook para preparar clases, o que un estudiante puede conectarse a cursos, certificaciones y oportunidades laborales sin quedar afuera por no tener equipo.

El crédito, una vez más, no aparece como un fin en sí mismo, sino como un puente hacia el estudio, la capacitación y la profesionalización de oficios que hoy se apoyan en la tecnología.

La chacra también es un oficio

En el valle frutícola, donde la economía se mide en cosechas, calibres y kilos exportados, el financiamiento también decide el futuro de muchas familias. Allí la provincia sumó nuevas herramientas para que los productores puedan mantener y mejorar sus montes.

Por un lado, se lanzó el programa de créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para Cadenas de Valor, destinado a la compra de maquinaria agrícola. Cada productor puede acceder hasta 150 millones de pesos, financiando hasta el ochenta por ciento de la inversión, con garantías que se articulan también a través de fondos como FOGANEU.

Por otro, se creó una línea específica para poda, orientada a productores de pepita, carozo, cereza y frutos secos de hasta cien hectáreas productivas. La línea financia hasta veinte hectáreas por beneficiario, con montos que van desde 1.500.000 pesos por hectárea de pepita, 900.000 para carozo y 700.000 para frutos secos.

El objetivo es claro: sostener las plantaciones, preservar la infraestructura productiva y asegurar que la fruta cumpla con los estándares de calidad que exigen los mercados. En un contexto de márgenes ajustados, estos créditos permiten que el productor pueda afrontar los costos de poda y mantenimiento sin desarmar su estructura productiva.

Aquí también se habla de oficios: el del fruticultor que planifica la temporada, del podador que conoce cada árbol, del trabajador que vive del campo. El financiamiento es la herramienta que permite que ese saber no se pierda.