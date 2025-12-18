Cuatro destinos para descubrir en la Patagonia con Hoteles y Casinos del Río

En la Patagonia, una cadena de alojamientos se convirtió en una postal inesperada para quienes buscan relajarse, comer bien, trabajar cómodos o simplemente vivir unos días distintos: Hoteles del Río reúne diseño, descanso y entretenimiento bajo un mismo sello. Acá, las mañanas siempre arrancan con un desayuno elegante. A continuación, te contamos las peculiaridades de cada hotel:

Cipolletti: Estilo urbano con espacios exclusivos

En Cipolletti, a pocos minutos de la capital de Neuquén, el hotel sorprende desde el primer paso: accesos imponentes y una arquitectura que dialoga con el ritmo dinámico de la ciudad. Sus habitaciones son amplias, silenciosas y llenas de luz natural, están pensadas para un descanso profundo sin perder conectividad ni confort.

Para quienes buscan un momento de calma, el Lounge VIP ofrece un ambiente sofisticado para relajarse o reunirse. Un gimnasio moderno, salones para eventos y el Casino del Río Cipolletti (con su energía constante y máquinas de última generación) completan una propuesta ideal tanto para escapadas rápidas como para viajes de trabajo.

General Roca: Diseño contemporáneo y gastronomía de autor

En General Roca, el diseño contemporáneo marca el pulso del hotel desde el primer vistazo. Si hay un sello distintivo, es su gastronomía. En el restaurante Moras, los productos patagónicos se transforman en platos de autor y una pastelería artesanal que ya es referente en la ciudad, en especial por sus meriendas.

El área de bienestar se siente casi como un spa urbano: un gimnasio moderno y un sauna amplio detrás de ventanales imponentes que inundan de luz natural cada rincón. El hotel también suma salas de reuniones pensadas para encuentros ejecutivos, capacitaciones y jornadas laborales.

Por las noches, la energía sube en el Casino del Río General Roca, con jackpots destacados, ruletas electrónicas y entretenimiento asegurado.

Viedma: El lujo patagónico se vuelve experiencia

El arribo comienza con ascensores panorámicos que enmarcan el paisaje del río Negro y desembocan en una recepción convertida en mirador arquitectónico.

Las habitaciones —con vistas al río o a la ciudad— combinan materiales nobles, plumones hipoalergénicos y un diseño cálido que invita a bajar revoluciones. También hay opciones adaptadas para personas con movilidad reducida y una propuesta exclusiva de apartamentos con kitchenette para estadías más largas. Las Suites Gobernador y Presidencial representan la cima del confort, con espacios amplios bañados en luz natural.

El Lounge VIP se convierte en un refugio elegante frente al río, mientras que el Wellness Center despliega piscina infinity climatizada, sauna finlandés, gimnasio y sala de masajes con enfoque en kinesiología.

La gastronomía aparece en varias versiones: restaurante con sabores patagónicos modernos, un Sport Bar vibrante y un Food Park con propuestas frescas. Como complemento, el Casino del Río Viedma suma ruletas híbridas, Zona Premier, máquinas y mesas de juego.

Las Grutas: El mejor descanso frente al mar

En el corazón de Las Grutas, el hotel ofrece una experiencia donde el mar es protagonista absoluto. Sus suites panorámicas regalan vistas majestuosas del Golfo San Matías, mientras que las habitaciones ejecutivas aportan un descanso cómodo para familias, parejas o viajeros corporativos.

Hay detalles pensados para quienes combinan ocio y trabajo: una zona de coworking con conectividad de alta velocidad y diseño ergonómico.

La gastronomía acompaña el paisaje con propuestas que celebran la frescura del Atlántico Sur y una pastelería artesanal que convierte cada merienda en un momento frente al mar.

El hotel también invita a explorar la región con excursiones exclusivas: paseos náuticos, avistamiento de fauna y recorridos costeros.

El Casino del Río Las Grutas suma entretenimiento moderno con ruletas electrónicas, híbridas, máquinas de última generación y Jackpots.

Y como en los demás hoteles de Casinos del Río, el estacionamiento privado con seguridad 24 horas garantiza comodidad en cualquier momento del año.