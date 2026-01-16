Cultura y deporte: cuando la identidad también construye desarrollo en Neuquén

El desarrollo no siempre se mide en metros cuadrados ni en cifras presupuestarias. A veces se reconoce en una tribuna que vuelve a llenarse, en un club que abre sus puertas todos los días, en una jineteada que convoca generaciones o en una cancha donde chicos y chicas aprenden a compartir. En Neuquén, la cultura y el deporte se consolidan como parte central del desarrollo, con una mirada que pone en valor la identidad local y las tradiciones junto al crecimiento físico de las instituciones.

En la región de Los Lagos del Sur, once clubes y asociaciones de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura avanzan con obras y mejoras gracias al programa Clubes Sociales, impulsado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. En total, la provincia acompaña a 92 instituciones deportivas, con una inversión superior a los 4.040 millones de pesos.

No se trata solo de infraestructura. Son clubes que funcionan como espacios de encuentro, contención y formación, donde el deporte convive con valores, vínculos y sentido de pertenencia.

Durante una recorrida por la región, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó que el objetivo es “poner en valor estos lugares” y fortalecerlos como parte de la vida cotidiana de cada localidad. La política incluye control, auditoría y un ida y vuelta con las instituciones, que devuelven a la comunidad el apoyo recibido mediante becas sociales y el uso abierto de sus instalaciones.

Obras que hablan de identidad

Las mejoras tienen nombres propios y arraigo local. En San Martín de los Andes, Bandurrias Rugby y Hockey avanza con vestuarios inclusivos; Embajadores de los Andes remodela su sede; y El Arenal inicia la construcción de un Salón de Usos Múltiples que estará abierto a toda la comunidad.

En Villa La Angostura, Coihues Rugby Club amplía su gimnasio y su cocina, reforzando un espacio que va mucho más allá del entrenamiento. Y en Junín de los Andes, además de obras en clubes deportivos, el Centro Tradicionalista Huiliches construye tribunas de hormigón para dar un salto cualitativo en sus actividades culturales.

“Queremos hacer un estadio de jineteadas”, explicó su presidente, Rubén Bastias, quien celebró que las obras estén pensadas para jerarquizar una tradición profundamente arraigada en la identidad local. Allí, el desarrollo se expresa en la preservación de la cultura criolla, el encuentro familiar y la transmisión de saberes.

Tradición y deporte como política pública

Esta mirada integral también se refleja en el programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, que durante 2025 acompañó a 30 instituciones de 14 localidades, con un trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado. El foco no estuvo solo en obras, sino en mejorar la gestión, formar dirigentes y capacitar entrenadores, consolidando a los clubes como verdaderos actores sociales.

Para la ministra Josefina Codermatz, el programa reconoce “el enorme rol social que cumplen los clubes” y apuesta a sostenerlos como espacios donde el deporte, la inclusión y la identidad van de la mano.

La misma lógica atraviesa las políticas culturales. Durante 2025, la subsecretaría de Cultura desplegó acciones en escuelas, bibliotecas, teatros, museos y comunidades de toda la provincia. Desde conciertos didácticos y cine móvil hasta ferias del libro, créditos para industrias culturales y apoyo a salas independientes, la cultura fue pensada como un derecho y como motor de desarrollo.

Programas como Música de Raíz Neuquina reforzaron la identidad sonora de cada región, registrando artistas del Alto Neuquén, Lagos del Sur y Confluencia, y construyendo una red que pone en valor la diversidad cultural de la provincia.