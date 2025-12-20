De anfitriones a profesionales: cómo la capacitación de prestadores fortalece el turismo en Neuquén

En Neuquén, el turismo ya no se piensa sólo desde los paisajes. Se construye, cada vez más, desde las personas que reciben, guían y acompañan a quienes llegan. Con esa mirada, la provincia viene desarrollando una política sostenida de formación de prestadores turísticos, entendiendo que la calidad de la experiencia empieza en el conocimiento, la seguridad y el respeto por el territorio.

Un ejemplo reciente de este rumbo se vivió en Junín de los Andes, donde más de 50 personas culminaron el Curso de Formación para Prestadores de la Actividad de Senderismo, una capacitación que reunió a participantes de distintas localidades y que apunta a jerarquizar una de las actividades más demandadas del turismo de naturaleza.

El acto de cierre se realizó en la Casa de las Culturas y estuvo acompañado por autoridades provinciales, municipales y universitarias, reflejando el trabajo articulado entre el Estado, la Universidad Nacional del Comahue y las comunidades locales. Allí se entregaron certificados a 55 personas provenientes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia–Moquehue, Neuquén capital y Aluminé, lo que da cuenta del alcance regional de la propuesta.

Senderismo: formación para cuidar al visitante y al territorio

La nueva ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó cómo desde la provincia promueven una articulación permanente entre el Estado, el sector privado y las instituciones académicas, porque entienden que el desarrollo turístico se construye de manera conjunta. Asimismo, destacó el rol de la universidad pública en la formación y profesionalización de los prestadores, generando capacidades locales que permitan ofrecer experiencias seguras y de calidad, en una provincia que cuenta con parques nacionales y atractivos naturales de enorme valor. El objetivo, explicó, es que los prestadores puedan habilitarse y ofrecer experiencias seguras y de calidad, alineadas con la política turística provincial y municipal.

El curso tuvo una duración de tres meses, con modalidad híbrida, y abordó contenidos vinculados a la satisfacción del visitante, la seguridad, la legislación vigente y la práctica responsable del senderismo. También se trabajó en el diseño de experiencias, la gestión de grupos, la actuación ante emergencias, los primeros auxilios en entornos agrestes y nociones básicas para el desarrollo de emprendimientos turísticos.

Actualmente, la provincia cuenta con nueve prestadores de senderismo habilitados, un número que se busca ampliar con este tipo de capacitaciones, para acompañar la creciente demanda turística sin poner en riesgo el entorno natural.

Voces del territorio: cuando la capacitación se transforma en oportunidad

Desde la Facultad de Turismo de la UNCo, su decano Carlos Espinosa remarcó que la formación permite profesionalizar la actividad y fortalecer el desarrollo local en articulación con el Estado. Una mirada que también se reflejó en los testimonios de quienes participaron del curso.

María Alejandra Posse, guía de turismo, señaló que la capacitación le sumó herramientas concretas para su trabajo diario; Lorena Machado destacó la posibilidad de mostrar los senderos neuquinos con mayor respaldo y seguridad; y Nelly Da Cueva, integrante de la comunidad mapuche Atreuco, expresó que ahora podrá guiar en su propio territorio, compartiendo cultura, paisaje y artesanía de manera responsable.

Estas experiencias reflejan uno de los objetivos centrales de la política provincial: que el turismo sea también una oportunidad de arraigo y desarrollo comunitario.

Más allá del senderismo: una estrategia provincial de capacitación

La formación en senderismo no es una acción aislada. Forma parte de una estrategia provincial más amplia para diversificar y ordenar la oferta turística. En el Alto Neuquén, por ejemplo, se fortaleció el turismo arqueológico con un curso específico que permitió entregar certificados a 24 personas en Chos Malal, aunque fueron 38 las que completaron la capacitación, provenientes de múltiples localidades del norte y centro provincial.

En Villa Traful, otras 22 personas culminaron el Curso de Formación para Prestadores de Cabalgatas, con participantes de distintas regiones y una fuerte presencia de integrantes de comunidades mapuche. Allí se trabajaron contenidos vinculados a la conducción de grupos, el cuidado de los equinos, la prevención de incidentes, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en medios agrestes, además de legislación y satisfacción del visitante.

Actualmente, Neuquén cuenta con cuatro prestadores de cabalgatas habilitados, y esta formación busca ampliar esa base con estándares claros de calidad y seguridad.

Informantes turísticos y turismo de reuniones: profesionalizar toda la cadena

A estas acciones se suman instancias de actualización para informantes turísticos y personal de alojamientos, como la realizada en Neuquén capital de cara a la temporada estival 2025/2026. Allí se trabajaron contenidos sobre regionalización, red vial, pasos fronterizos, calendario de fiestas y eventos, permisos de pesca y buenas prácticas en áreas naturales protegidas, reforzando el rol de quienes son el primer contacto con el visitante.

También avanza la capacitación orientada al Turismo de Reuniones (MICE), con seminarios de sensibilización en destinos emergentes como Junín de los Andes y Villa Traful, en el marco de un plan estratégico que busca posicionar a Neuquén como sede de eventos y congresos, diversificando la matriz turística más allá de las temporadas tradicionales.