De General Roca a un proyecto energético de escala internacional

En el marco de un nuevo aniversario de General Roca, la experiencia reciente de Ingesud refleja el camino recorrido por una empresa nacida en la ciudad que, a partir de la especialización y el desarrollo de capacidades técnicas, hoy participa en proyectos de ingeniería de gran escala.

Ingesud es una consultora de ingeniería civil especializada en geotecnia aplicada a suelos y rocas. Durante los últimos meses tuvo a su cargo una extensa campaña de investigación geotécnica para el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con la compañía italiana Eni.

Los trabajos se desarrollaron en diferentes sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro e incluyeron aproximadamente 1.665 metros de perforaciones geotécnicas con recuperación de testigos, además de investigaciones geofísicas, ensayos de campo y una amplia caracterización de suelos y rocas mediante estudios de campo y laboratorio.

La campaña demandó 20 semanas de trabajo entre las tareas de campo, laboratorio, procesamiento e ingeniería. Durante la etapa de investigación operaron cuatro equipos de perforación en forma sostenida.

Su ejecución requirió integrar múltiples especialidades: ingeniería geotécnica, geología, geofísica, mecánica de suelos y rocas y estudios específicos de laboratorio, entre otras. En conjunto, las distintas etapas involucraron a cerca de un centenar de profesionales, técnicos y especialistas.

La magnitud y diversidad de las investigaciones también exigieron ampliar fronteras y articular capacidades. Desde General Roca, Ingesud coordinó recursos propios junto con empresas, laboratorios, especialistas e instituciones técnicas y académicas de distintos puntos del país y del exterior, conformando un equipo multidisciplinario para responder a los requerimientos y estándares de un proyecto de escala internacional.

Para la empresa, Argentina LNG representa un hito dentro de un proceso de crecimiento y especialización que viene sosteniendo en los últimos años. Ese camino incluye la incorporación de equipamiento, el fortalecimiento de su laboratorio de suelos y rocas, la implementación de un sistema integrado de gestión y la consolidación de sus instalaciones en el Parque Industrial de General Roca.

Pero detrás de los equipos, la tecnología y los resultados existe un componente fundamental: las personas. La campaña demandó meses de trabajo, coordinación y capacidad de respuesta de un equipo que debió desenvolverse simultáneamente en diferentes frentes y disciplinas.

En el aniversario de General Roca, esta experiencia adquiere un significado especial. Para la empresa, haber participado desde la ciudad en un proyecto de esta escala representa una confirmación del camino elegido: invertir en conocimiento, tecnología, calidad y, fundamentalmente, en las personas.