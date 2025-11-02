De la cordillera a Vaca Muerta: el plan vial que transforma la conectividad y activa la economía regional

Lo que durante años fue promesa, hoy se materializa en obras que permiten unir comunidades, acercar servicios esenciales y generar nuevas oportunidades de desarrollo en todas las regiones de la provincia. Todas las intervenciones, a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), avanzan de manera simultánea y sostenida en distintas rutas estratégicas.

La Ruta Provincial 23 es uno de los ejes centrales de esta renovación. El tramo Pino Hachado – Litran, con una pavimentación de 38 kilómetros, parte del corredor que une Aluminé con Villa Pehuenia y la zona cordillerana, continúa avanzando y mejorará la circulación en uno de los sectores más castigados por el invierno. A esto se suma la pavimentación de la Ruta Provincial 23 en el tramo paraje Litrán – Puesto Jara, con un desarrollo de 22 kilómetros, y la pavimentación de la Ruta Provincial 23 en el tramo Puente Río Aluminé – Pilo Lil – Puente Rahue, con un desarrollo de 37 kilómetros. Todas estas obras permitirán garantizar accesibilidad permanente para los pobladores y reforzar la actividad turística y productiva que sostiene a la región.

En el sur neuquino, la Ruta Provincial 65 progresa sobre aproximadamente el 45 por ciento de ejecución. Es una arteria vital para el tránsito entre comunidades enclavadas entre lagos y bosques, un corredor que impulsará más oportunidades para el turismo, el comercio regional y la conectividad de servicios esenciales.

La expansión de Vaca Muerta también se refleja en la mejora de su infraestructura vial. En las rutas provinciales 7 y 17, por donde circula gran parte del tránsito pesado hidrocarburífero, los trabajos superan el 70 por ciento de ejecución. La pavimentación, la ampliación y la adecuación integral de estas trazas permitirán mayor seguridad, menor impacto urbano y un sistema logístico acorde con la magnitud del desarrollo energético.

A la par de estas mejoras, ya se ejecutan nuevas obras viales que fueron largamente postergadas y hoy representan un salto de integración territorial. La Ruta Provincial 60, camino clave hacia el límite con Chile, es una de las trazas más esperadas para consolidar una salida bioceánica segura y eficiente. También avanza la nueva Ruta Provincial 62, entre Laguna Rosales y Lago Lolog, una conexión que potenciará el turismo, reducirá tiempos de viaje y ofrecerá una alternativa de tránsito de alto impacto social. En el Norte Neuquino, la Ruta Provincial 43, entre Las Ovejas y Varvarco, se ejecuta como una solución definitiva a los problemas de accesibilidad de una región que ha reclamado durante décadas una integración plena.

Desde el Ejecutivo provincial subrayan que la política vial se sostiene con equilibrio fiscal, eficiencia en la administración de recursos y una mirada estratégica que prioriza al interior. Terminar obras abandonadas, garantizar la transitabilidad y disminuir las desigualdades territoriales son parte de un modelo que apunta a que todas las regiones puedan crecer por igual.

Detrás de cada kilómetro pavimentado hay vecinos que podrán llegar más rápido a una guardia médica, estudiantes que ya no dependerán del clima para ir a la escuela y proyectos productivos que podrán expandirse sin quedar atrapados en el ripio.