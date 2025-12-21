De la formación al puesto laboral: el plan que mejoró la empleabilidad en Neuquén

Cada anuncio de inversiones genera expectativas y abre oportunidades. Las expectativas son conocidas: más movimiento y más actividad. Mientras que a las oportunidades hay que fortalecerlas. Sin ir más lejos, en 2025, el Ministerio de Empleo y Desarrollo Humano de la Provincia del Neuquén logró mejorar la empleabilidad de los neuquinos para que puedan competir y quedarse con el trabajo que se genera en su propia provincia. No como consigna, sino como estrategia: formación, intermediación laboral, presencia territorial y articulación con empresas e instituciones.

El gobernador Rolando Figueroa lo planteó en un encuentro con egresados de capacitaciones: en los próximos años Neuquén enfrentará “la mayor transformación” de su historia, y eso puede ser un beneficio o un problema, según cómo se lo tome. La diferencia, dijo, está en las herramientas: “Tenemos que brindar herramientas a todos los que quieran aprender para poder ocupar todos los puestos de trabajo que se van a demandar”.

Emplea Neuquén: formación con nombre y apellido

Fotos: Gobierno de Neuquén.-

Una de las postales de 2025 fue el Panel de Experiencias de Emplea Neuquén, donde más de 140 personas recibieron certificados por capacitaciones realizadas junto a la Universidad Nacional del Comahue. No fue un acto protocolar: fue, sobre todo, la confirmación de que para muchas familias la capacitación se vive como una puerta que se abre.

Los relatos lo muestran con claridad. Moisés Yucra pasó por una diplomatura de primeros pasos en programación. María Cecilia Cuadra y Dante Fonseca egresaron del curso de Ensayos No Destructivos, orientado al control de integridad y calidad en servicios industriales. Mariana Planel Sambran se formó como asistente personal para personas con discapacidad, un perfil clave para inclusión y cuidado.

Detrás de cada nombre hubo una decisión de política pública: armar capacitaciones alineadas a demandas reales, con cursado híbrido, instancias presenciales y certificación universitaria. En 2025 se certificaron 46 egresados en la diplomatura de asistencia para personas con discapacidad, 15 personas en programación y 109 egresados en Ensayos No Destructivos (tercera edición), con prácticas en el laboratorio específico.

Presencia en el territorio: 23 oficinas de empleo

Una de las dificultades históricas de la capacitación es que suele concentrarse en las ciudades grandes. En 2025, el ministerio sostuvo un enfoque de cercanía: Emplea Neuquén opera con 23 oficinas de empleo, que funcionan como puertas de entrada para orientación laboral, intermediación y acompañamiento personalizado.

A esa red se le sumó otra herramienta que cambió la lógica para muchas localidades: las Aulas Taller Móviles, unidades itinerantes equipadas para dictar oficios y formación profesional, pensadas especialmente para llegar a lugares alejados o con menos acceso a oferta formativa.

La idea que ordenó estas acciones fue repetida por el propio ministerio: no importa dónde viva una persona, tiene que tener oportunidades de capacitación.

Articulación con empresas, sindicatos y universidades

En 2025, el Ministerio de Empleo profundizó la articulación con instituciones y actores del mundo laboral. Hubo capacitaciones y acciones conjuntas con universidades como la UNCo, UTN y UFLO, y con entidades de formación como Instituto Panamericano de Estudios Superiores, Fundación Potenciar y Fundación UOCRA, entre otras.

El objetivo fue sostener una oferta de cursos con salida laboral, incluyendo oficios como construcción, electricidad, gas, soldadura y tecnologías aplicadas, con el foco puesto en responder a lo que el mercado está pidiendo, no a lo que suena bien en un folleto.

El sector privado también estuvo presente como parte del esquema: en el panel de Emplea Neuquén participaron empresas como Shell y Pan American Energy, entre otras, en un formato que buscó reforzar el puente entre capacitación y demanda de empleo.

Ley Emplea Neuquén y Ley Kimün

En 2025, además del trabajo operativo, el gobierno avanzó en darle marco y continuidad a la política. El ministro Lucas Castelli destacó la sanción de la Ley de Emplea Neuquén, con un objetivo explícito: jerarquizar y “blindar” las oportunidades laborales para que las y los neuquinos sean los primeros en acceder a las fuentes de trabajo.

En paralelo, se mencionó el aporte de la Ley Kimün, que promueve la formación en ambientes reales de trabajo, permitiendo que empresas capaciten futuros trabajadores según sus necesidades y, a la vez, estrechando el vínculo con la comunidad.

El 2025 cerró con un indicador que el ministerio usó como respaldo del rumbo. Según cifras desestacionalizadas del SIPA, Neuquén volvió a liderar la creación de empleo privado a nivel país:

entre 2023 y 2025 sumó 4.102 puestos laborales formales y creció 2,9%, en un contexto nacional con pérdida de empleo. La explicación que se ofreció combinó el auge de Vaca Muerta y la cadena de valor, más políticas públicas orientadas a que la oportunidad quede en la provincia.