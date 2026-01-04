Del barrio a la Justicia: el avance 2025 contra el microtráfico en Neuquén, con denuncias anónimas y más control

En el Alto Neuquén, en la Comarca petrolera, en la capital y en ciudades turísticas como San Martín de los Andes, la escena se repite con distintos nombres y las mismas señales: un movimiento extraño, entradas y salidas a deshora, vecinos que dejan de usar una plaza, familias que miran para el costado por miedo. En 2025, Neuquén decidió correr ese miedo del centro y empujar otra cosa: una estrategia provincial que combina investigación, tecnología, denuncias anónimas y un mensaje político directo: “la droga no nos va a ganar”.

Detrás de cada procedimiento hay una historia mínima y cotidiana: una denuncia anónima que llega por una plataforma, una vigilancia discreta, un barrio que espera. Y, en algunos casos, un allanamiento que termina con cocaína y cannabis fraccionadas y listas para su comercialización, dinero en efectivo, celulares y hasta sistemas de cámaras montados para vigilar el propio punto de venta.

Un cambio en la calle: del “se sabe” a la denuncia anónima

La Policía de Neuquén, por ejemplo, días atrás logró desbaratar una red de venta de drogas que operaba en siete viviendas en el oeste de la ciudad de Neuquén. A partir de diversas denuncias en la aplicación Neuquén Te Cuida de la Policía de la Provincia del Neuquén y al QR de la fiscalía provincial. El resultado de las diligencias fue la detención de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, además 15 personas fueron imputadas y vinculadas a la investigación. En cuanto a los secuestros se detalló el hallazgo de 50 gramos de cocaína, tres kilogramos de marihuana, tres balanzas digitales, 2.000.000 de pesos, 447 dólares, tres armas de fuego de diversos calibres, municiones, una camioneta Toyota Hilux y un Renault Logan.

Desde la fuerza provincial indicaron que “dada la alerta de la ciudadanía, personal de la división Narcocriminalidad, montó vigilancia en varios puntos donde se comercializarían sustancias estupefacientes. Con el paso de los días, se logró establecer que efectivamente se registraban movimientos compatibles con la venta de sustancia estupefaciente en los domicilios sindicados”.

Ese mecanismo —la denuncia segura, el aporte ciudadano sin poner en riesgo a nadie— es uno de los ejes que más se expandió en 2025. En la región del Alto Neuquén, el gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal y 19 municipios y comisiones de fomento firmaron un convenio para difundir un código QR que facilita denuncias anónimas vinculadas al microtráfico. En un solo mes se informaron 240 aportes ciudadanos en toda la provincia, con fuerte participación de la región Confluencia.

La “puerta de entrada” cambió: ya no es solo “todos saben lo que pasa”, sino que existe un canal formal para que esa información llegue al sistema judicial y active investigaciones.

Tecnología para investigar: cámaras, patentes y seguimiento

El combate al microtráfico sumó en 2025 otro componente clave: más herramientas para investigar. Desde el inicio de la gestión, se invirtieron más de 3 mil millones en 1.840 cámaras nuevas. Además de destinarse más de 277 millones de pesos a tecnología para investigaciones criminales, análisis de dispositivos y herramientas digitales para las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, se adquirió un sistema de desbloqueo de dispositivos electrónicos con una efectividad del 90%, duplicando el rendimiento previo que tenía Policía.

Provincia, Policía y municipalidad de Neuquén capital firmaron un convenio para que la Superintendencia de Investigaciones acceda —en el marco de causas judiciales— a registros de videovigilancia: imágenes, videos, geolocalización, fecha y hora, y lectura automatizada de patentes.

En una ciudad donde hay cámaras distribuidas en todos los barrios con un centro de monitoreo policial modernizado que trabaja 24/7, la información se convierte en un insumo concreto para reconstruir movimientos, seguir vehículos y fortalecer pruebas. No es una medida para mirar por mirar, sino para aportar evidencia en investigaciones penales y, especialmente, en microtráfico.

Segunda etapa: no solo ir por quienes venden, también por las casas

En 2025, Neuquén avanzó con un cambio de enfoque que busca cortar la venta en su lugar físico: ir por los inmuebles usados como puntos de venta. La Justicia y el gobierno provincial plantearon clausuras preventivas, custodia policial y, en casos puntuales, derribos o reasignación de propiedades.

En San Martín de los Andes se demolió un “aguantadero” vinculado a la venta de estupefacientes: fue el tercer derribo en la provincia, sumándose a intervenciones previas en Neuquén capital y Centenario. La lógica es recuperar espacios y cortar la rueda del delito que rodea a esos puntos: venta de droga, bienes robados, violencia y amenazas que terminan expulsando a las familias de la vida barrial.

La estrategia contempla además identificar propietarios, evaluar situaciones de vulnerabilidad —como presencia de menores— y actuar con información rápida gracias a convenios con organismos como Catastro y Registro de la Propiedad. El objetivo es que allí no se vuelva a vender: por recuperación, reconversión o demolición.

Operativos, secuestros y resultados judiciales: el balance de 2025

Neuquén consolidó durante 2025 el modelo de investigación y persecución del microtráfico, generando resultados históricos en materia de prevención y desarticulación de redes criminales. Los procedimientos se multiplicaron en distintas localidades. Más de 130 procedimientos realizados por Divisiones Antinarcóticos, con secuestro de estupefacientes, armas, dinero y bienes registrados a organizaciones delictivas.

Hubo 69 condenados en toda la provincia, 11 personas con suspensión de juicio a prueba y alrededor de 24 fueron con condena efectiva, el resto condena de ejecución condicional. “Sin dudas, estamos en el camino correcto, trabajando en conjunto el poder judicial y el poder ejecutivo. Neuquén consolidó durante 2025 el modelo de investigación y persecución del microtráfico, generando resultados históricos en materia de prevención y desarticulación de redes criminales.”, puntualizó el ministro de seguridad, Matías Nicolini.

Y en paralelo, el mensaje político se sostuvo con declaraciones públicas que buscaron blindar la decisión: el gobernador Rolando Figueroa insistió en que se perseguirá a quienes venden drogas y “terminan destruyendo a la juventud”, y pidió a la comunidad que use las herramientas anónimas disponibles para denunciar