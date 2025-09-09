Descubrí Geva, el corralón de Neuquén con showroom en un shopping para diseñar y crear proyectos únicos

En pleno Shopping de la capital neuquina, Geva Design, la línea de terminaciones de Geva, tiene un showroom de 250 m² donde los clientes pueden explorar porcelanatos, cerámicos, griferías, sanitarios y revestimientos, y recibir asesoramiento personalizado. Aunque en este espacio no se entregan directamente los materiales de construcción, se pueden encargar productos de todo el catálogo de Geva, que luego se despachan desde su casa central.

“Un corralón con un showroom dentro de un shopping es poco común en Argentina, y ofrece todas las ventajas que eso implica para los usuarios. Apuntamos a que se genere un lindo punto de encuentro entre arquitectos y profesionales del diseño con sus clientes para poder materializar sus proyectos con nuestro acompañamiento profesional”, dijo Gastón Ressia, Gerente General de Geva.

El local aprovecha la amplitud horaria del Shopping Paseo de la Patagonia y está abierto todos los días de 10 a 22 horas. Esto permite combinar la comodidad de un centro comercial con la experiencia profesional de un corralón, convirtiendo la visita en una opción práctica y completa para quienes buscan inspiración, asesoramiento y soluciones a medida.

La empresa Geva es un corralón con más de 35 años de trayectoria en Neuquén y Río Negro y distribuidora oficial de Arcelor Mittal Acindar. Previamente era conocida como “La Casa del Alambre”, pero, en 2022, cambió su nombre de fantasía, la marca y extendió los productos comercializados.

Geva: materiales de construcción para proyectos de cualquier tamaño

Ofrece un amplio catálogo de materiales de construcción para obra: chapas, tubos, perfilería, hierros, mallas, terminaciones, cemento, ladrillos, alambres y todo lo necesario para proyectos de cualquier tamaño. Atiende a todo tipo de clientes, desde constructoras, empresas de servicios petroleros, distribucion mayorista y por supuesto usuarios finales.

Corralón de Geva en Centenario / Foto gentileza

Desde su casa central en Expedicionarios del Desierto 860, Centenario, los clientes acceden a stock disponible, opciones de entrega y atención personalizada. Geva tiene todos los materiales desde el comienzo de la obra hasta las terminaciones

Trabajan diferentes marcas líderes del mercado en el país como Acindar, Ternium, FV, Ferrum, Villagres, Portobello, Pamesa, Cementos Avellaneda, Ceramica Cunmalleu, Weber, entre otros.

Bajo el paraguas de Geva, nació la marca Geva Design que está enfocada en productos de terminación. Ambas marcas comparten un mismo objetivo: ofrecer un servicio integral que acompañe a los clientes en cada etapa de sus proyectos.

“Nos enfocamos en ser una empresa de servicios. Los productos los tienen todos los distribuidores, los precios suelen ser similares en determinado nivel de compañías, pero lo que nos distingue es la atención personalizada, la flexibilidad y la calidad de nuestra relación con los clientes”, agrega Ressia.

Nuevo centro logístico y showroom sobre Ruta 7

Con stock permanente, variedad de productos, entregas coordinadas y opciones de financiación, Geva realiza envíos a toda Neuquén y Río Negro, incluyendo localidades de la cordillera como San Martín de los Andes, Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón.

La empresa ya trabaja en su próximo gran proyecto: un desarrollo de 3 hectáreas sobre la Ruta 7 en Centenario. Allí levantará un nuevo centro logístico, oficinas y un showroom de última generación, que abrirá en 2027 y permitirá mejorar el servicio de logística, asesoramiento y exhibición de productos en toda la región.