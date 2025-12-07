Donación récord: la Fundación Sara María Furman entregará 1.000 millones de pesos

Como todos los años, la institución aportó cifras millonarias a la comunidad. En este 2025, la sorpresa fue muy grande ya que se trata del monto más importante que la Fundación entregará desde su creación.

Es por ello que se realizó el viernes 5 de diciembre en Av. Pioneros km 5, un emotivo acto de anuncios del que participaron autoridades, trabajadores y representantes de instituciones, entre otros.

La Fundación Sara María Furman fue fundada en 1980 por Boris Furman, con un objetivo muy claro: lograr que miles de personas pudieran disfrutar de un atractivo turístico tan emblemático como el Cerro Otto, pero que a su vez aportaran a causas nobles.

Es así como se creó el Complejo Teleférico Cerro Otto, donde el placer tiene un fin solidario.

Un poco de historia

Don Boris nació el 24 de junio de 1916 y falleció el 13 de abril de 2007. A lo largo de su vida trabajó para ayudar siempre a quien más lo necesitaba. Visionario, soñador y con un espíritu solidario sin fronteras, concretó proyectos muy importantes.

Un claro ejemplo fue la creación de una panificadora en Santa Fe, su ciudad natal, que al estar ubicada en un barrio obrero se encargó de abastecer gratuitamente a más de 1.200 familias carenciadas.

En la década del 60, Boris viajó a Bariloche. Fue allí cuando conoció y se enamoró del Cerro Otto y su entorno. Poco a poco fue concretando su sueño tan anhelado: un teleférico para llegar a la cima de la montaña que lo había cautivado. En 1974, se hizo realidad.

Con el correr de los años, se incorporó la confitería giratoria, la galería de arte con calcos exactos de las tres principales obras de Miguel Ángel Buonarroti —El Moisés, El David y La Piedad— (autorizadas por el gobierno italiano), y muchas obras más.

Hoy es uno de los complejos turísticos más completos de Bariloche y el más elegido temporada tras temporada. Por allí pasan más de 2.000 visitantes diarios durante los meses de mayor afluencia turística.

Esto es gracias a la enorme labor de su gerente general, Oscar Borrelli, ya que en su gestión el complejo creció notoriamente, brindando así año tras año un mejor servicio y una experiencia cada vez más completa.

No es casual que justamente en 2024, Teleférico Cerro Otto se haya ubicado primero en el top 10 de Trip Advisor de la Patagonia.

Teleférico con fin solidario

Lo más importante es que el espíritu y legado de Furman sigue intacto. Quienes hoy están a cargo de Teleférico Cerro Otto se encargan de mantener viva la Fundación Sara María Furman.

Es por eso que la totalidad de los excedentes del complejo está destinada a donaciones. Es muy importante resaltar que cada persona que abona el ticket de ingreso está aportando a la obra de la Fundación.

Este año, la donación fue récord: 1.000 millones de pesos. Por eso, el entusiasmo de seguir creciendo se mantiene, ya que a pesar de la crisis económica que enfrenta Argentina, miles de turistas nacionales eligieron conocer o visitar una vez más todas las instalaciones.

Se sumaron también visitantes de Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia y Estados Unidos, entre otros países. En temporada alta, pasaron por el complejo más de 2.000 personas por día.

Esto fue posible gracias al esfuerzo de sostener una tarifa accesible para el turista local y competitiva para el mercado internacional. Además, la experiencia es sumamente completa, ya que abonando la tarifa se incluye:

Traslado ida y vuelta desde el centro, totalmente gratuito

Estacionamiento en la base

Ascenso y descenso en góndolas

Ingreso a galería de arte

Patio de comidas y confitería giratoria

Decks y terrazas panorámicas

Laberinto y puente colgante

Todo esto, sin contar los paisajes patagónicos soñados, a más de 1.405 metros sobre el nivel del mar.

Todo el equipo que integra Teleférico Cerro Otto está inmensamente agradecido con las familias que los eligieron y lo seguirán haciendo, porque de esta manera se podrá continuar con el gran legado que dejó Boris Furman.

Emotivo encuentro con anuncios

Cerca de las 11 hs del viernes pasado, se realizó un emotivo acto en la base del complejo, ubicada en Av. Pioneros km 5.

Del mismo participaron integrantes de Policía Federal, Ejército Argentino, Prefectura, Bomberos, SPLIF, Parques Nacionales, trabajadoras y trabajadores del teleférico, integrantes del Concejo Directivo y autoridades municipales.

Gustavo García Cano, integrante del Concejo de Administración, fue el encargado de brindar las palabras de bienvenida y agradecimiento. A su vez, fue quien informó que en este 2025 la donación récord será de 1.000 millones de pesos.

García Cano también recordó que, más allá de esta donación puntual, la Fundación atiende pedidos concretos de la comunidad local durante todo el año. Además, contó que el complejo continuamente se está renovando para brindar una mejor atención a quienes los visitan.

El momento más emotivo de su discurso fue cuando hizo alusión a la obra del fundador Boris Furman y al legado sostenido por el gerente actual, Oscar Borrelli.

Para finalizar, se llevó adelante un brindis del que participaron todos los presentes