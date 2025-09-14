Educación en Neuquén: igualdad de oportunidades con equipamiento, becas y nuevas escuelas

El acceso a la tecnología es hoy una herramienta central para la continuidad educativa. Con la entrega de notebooks a becarios del nivel Superior, miles de jóvenes neuquinos pueden estudiar sin importar la distancia o la situación económica familiar.

El programa Becas Gregorio Álvarez ya entregó más de 1.000 equipos y alcanzará los 2.200. A este beneficio se suma un aporte económico mensual y tutorías personalizadas que acompañan la trayectoria académica de cada estudiante.

Un programa inclusivo y de alcance histórico

El Plan Redistribuir Oportunidades, que incluye las becas desde el nivel inicial hasta el Superior, es el programa educativo provincial más grande de Latinoamérica. Su meta es clara: ningún estudiante afuera por falta de recursos.

Además, se sumó un reconocimiento al mérito académico, que premiará a los seis mejores promedios de cada secundaria pública con una beca especial para continuar estudios terciarios o universitarios.

Escuelas nuevas en lugar de trailers

Otro eje central es la infraestructura. Cuando la actual gestión asumió, había 47 obras paralizadas y más de 350 trailers usados como aulas. Hoy ya se inauguraron 7 edificios escolares, se avanzó en 8 ampliaciones y 15 obras en ejecución, con una inversión superior a los 89 mil millones de pesos.

La empresa estatal Corfone construye nuevas escuelas con un sistema de bloques de madera encastrados, que permite rapidez, eficiencia y calidad.

Más inclusión en todo el sistema educativo

La transformación también alcanza a sectores sensibles: se designaron coordinadores para garantizar continuidad pedagógica en unidades de detención, se entregaron tablets para educación domiciliaria y hospitalaria, y se reforzó el equipamiento en bibliotecas, refrigerios y aulas.