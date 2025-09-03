El Cine Teatro Español de Neuquén se prepara para una aventura con los «Superamigos»

“Superamigos” es un espectáculo que combina humor, canciones originales y entrañables personajes que cobran vida para transmitir un mensaje de unión, amistad y valores positivos, con un estilo fresco, disparatado y divertido para todas las edades. Este espectáculo llega a Neuquén capital el sábado 13 de septiembre a las 16 en el Cine Teatro Español y los socios Club tienen el beneficio de 2×1 en entradas, de la fila 15 a la 28, que pueden adquirir a través de eventpass.com.ar

La obra teatral “Superamigos – Una aventura maravillosa”, dirigida al público infantil y familiar, fue recientemente declarada de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Neuquén, un reconocimiento que pone en valor el trabajo de artistas locales y la importancia de generar propuestas culturales de calidad y gran producción en la región.



Este espectáculo musical y teatral está pensado para toda la familia. A través del humor, las canciones originales, acrobacias, coreografías, los superhéroes y muñecos que cobran vida, se despliega una historia que combina aventura, emoción y una reflexión final. La obra sigue las aventuras de Trini, una niña de gran corazón, en su lucha por salvar a su familia del excéntrico villano Bill Metal, quien tiene preparado un maléfico plan. A lo largo del espectáculo, Trini será acompañada por sus Superamigos y juntos aprenderán sobre el poder de la amistad, la empatía y la valentía.

El show cuenta con la participación de artistas del Alto Valle, conformando un elenco diverso, talentoso y comprometido con el teatro musical. Conformado por actores, cantantes, bailarines y acróbatas, cada función despliega un despliegue escénico de alto nivel.



La obra presenta canciones originales con letras divertidas, pegadizas y emotivas, acompañadas de coreografías grupales que combinan diversos estilos y géneros de danza y elementos de comedia física. El ritmo dinámico mantiene la atención de grandes y chicos durante toda la función.

Cada personaje tiene un diseño visual único y reconocible. Desde las muñecas hasta los superhéroes, pasando por el villano y su séquito, el vestuario y maquillaje aportan color, humor y fantasía. La escenografía virtual combina proyecciones digitales, estructuras móviles y efectos especiales como luces láser y humo, creando una experiencia inmersiva y sorprendente.



Quienes serán responsables del buen rato son: Leandro Nimo, Miriam Rotter, Amparo, Daniel Vanin, Daniela Pollone, Andrés Klocek, Fernando Kessler, Samira Di Martino, Mia Della Gaspera, Lucia Ranieri, Candela Bosch, Alejandro Ciancia, Aldana Forestier, Adrián Zapata, Noelí Alcaraz, Julieta Figueroa y Macarena Barreiro.