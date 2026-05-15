El complejo de viviendas a estrenar más buscado en Cipolletti vuelve a abrir sus puertas para nuevos compradores

El interés por vivir en un entorno tranquilo y seguro, sin alejarse de los principales centros urbanos de la región, sigue impulsando las consultas por Casas de La Falda, en Cipolletti, un complejo de viviendas a estrenar ubicado sobre Maestro Espinoza al 3100.

El desarrollo se consolidó como uno de los proyectos inmobiliarios más dinámicos de la ciudad. Los números lo reflejan con claridad. Durante 2025 se vendieron 25 unidades y, en lo que va de 2026, ya se concretaron 11 nuevas operaciones.

Casas de La Falda, complejo habitacional cerrado en Cipolletti / Foto gentileza

Para celebrar este crecimiento y brindar la oportunidad de conocer las propiedades en persona, un grupo de agentes de REMAX Oportunidades, liderados por Cecilia Castro, agente y team Leader, realizará un Open House este sábado 16 de mayo a partir de las 10 am.

Las unidades de Casas de La Falda están diseñadas bajo un concepto de funcionalidad y crecimiento. Se trata de viviendas de 58 m2 en una planta, que cuentan con dos dormitorios.

Un diferencial clave para las familias jóvenes es su versatilidad: cada casa cuenta con planos aprobados para una ampliación en una segunda planta, permitiendo que el hogar crezca al ritmo de las necesidades de sus habitantes sin trámites burocráticos adicionales. Además, el entorno ofrece la máxima tranquilidad gracias a un sistema de seguridad privada las 24 horas y acceso controlado mediante portón automatizado.

Casas de La Falda, complejo habitacional cerrado en Cipolletti / Foto gentileza

Cecilia Castro, tercera mejor agente de Remax en todo Argentina y Uruguay en 2025, destacó que el fenómeno de ventas de Casas de La Falda no es casual. «La venta de las unidades es consecuencia del posicionamiento y el marketing inmobiliario de REMAX Oportunidades, sumado al mejoramiento de las plataformas de consulta de los bancos, lo cual acelera notablemente los procesos de solicitudes de créditos hipotecarios», explica.

Señaló además que el perfil del comprador es variado, pero con objetivos claros. «Lideran el mercado las familias y profesionales jóvenes radicados en Neuquén y alrededores, así como gente que llega a la zona y busca seguridad y posesión inmediata. Sin dudas, la gente elige el crédito en estos tiempos; es un gran momento para dejar de pagar alquiler».

Casas de La Falda, complejo habitacional cerrado en Cipolletti

Financiación a medida e inversión rentable

El acceso a las viviendas se ha facilitado gracias a un abanico de opciones financieras poco común en el mercado actual. Las casas son aptas para crédito hipotecario. Asimismo, existe una alternativa de financiación propia directa de Autocredito Desarrollos, que requiere un anticipo del 50% y el saldo en 36 cuotas.

Para el perfil inversor, la propuesta es igualmente atractiva. Con una renta estimada de aproximadamente U$D 1.000 mensuales, el proyecto permite una capitalización rápida. «Muchos compran como inversión con renta inmediata, ya que tienen la posibilidad de alquilar la unidad desde el momento mismo de la firma de la compraventa, incluso adquiriéndola de manera financiada», destacó Castro.

Cómo conocer Casas de La Falda

Evento: Open House «Casas de La Falda».

Open House «Casas de La Falda». Fecha y hora: Sábado 16 de mayo, desde las 10:00 hs.

Sábado 16 de mayo, desde las 10:00 hs. Ubicación: Maestro Espinoza 3.100, Cipolletti.

Maestro Espinoza 3.100, Cipolletti. Precio de referencia: Desde U$D 121.000.

Contacto y consultas: Para más información o coordinar una visita personalizada, comunicarse por WhatsApp al 299 411-5456.