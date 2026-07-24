El invierno tiene otro sabor en Villa La Angostura: Manzano Resort, frente al Nahuel Huapi

Hay destinos que hay que soñar durante meses y destinos que están a un viaje en auto. Villa La Angostura pertenece a esta segunda categoría para quienes viven en Neuquén capital y alrededores: unas horas de ruta separan la ciudad de uno de los paisajes invernales más completos del sur argentino. Bosques nevados, un lago que en invierno se vuelve espejo de la cordillera, y un cerro de esquí que crece cada temporada. En el medio de todo eso, sobre la costa del Nahuel Huapi, está Manzano Resort.

El lago en invierno es otro lago



Quien conoce Villa La Angostura en verano se sorprende al verla en julio. El agua del Nahuel Huapi se oscurece, la cordillera se corona de blanco y el aire se vuelve más nítido. Manzano Resort está ubicado justo ahí, sobre la costa, con vistas directas al lago y a las montañas que lo rodean — el mismo paisaje que en enero invita a nadar, en invierno invita a mirar el fuego desde adentro, con un té caliente y la nieve cayendo del otro lado del ventanal.



Los aparts y cabañas del resort, con capacidad para 2 a 8 personas, están completamente equipados para que cada quien arme su propio ritmo: familias que necesitan espacio, parejas que buscan intimidad, grupos de amigos que quieren compartir una cocina y una sobremesa larga.

La nieve, a 20 minutos



Villa La Angostura es, ante todo, un destino de nieve. A solo diez minutos de Manzano Resort está el Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más elogiados de la Patagonia, pistas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, y una estética que lo convirtió en el «cerro boutique» del sur. Para quienes ya esquían o quieren aprender, el resort ayuda a resolver excursiones, traslados y el alquiler del equipo de esquí y snowboard, para llegar a la montaña con todo organizado.



Pero la nieve en Villa La Angostura no es solo para quienes esquían. El destino ofrece caminatas con raquetas entre los bosques nevados, paseos en trineo, chocolate caliente después de una jornada al aire libre y algún que otro mirador que parece hecho para una foto. Es un invierno que se puede vivir activo o contemplativo — y muchas veces, las dos cosas en el mismo día.

Confort para volver a entrar en calor



Después de un día de nieve, el resort tiene su propia manera de recibir a sus huéspedes. Un Wellness Center para relajar el cuerpo, y el Club House con vista al lago para tomar algo mientras cae la tarde. El restaurante Bahía del Lago propone lo mejor de la cocina patagónica de estación: trucha, cordero, pastas con salsas de bosque, y una carta de postres que invita al mimo después del frío.

La temporada de invierno también trae Rituales, un programa de experiencias pensadas para hacer de cada estadía algo distinto: desde catas de vinos, hasta cámaras instantáneas disponibles para alquilar y llevarse un recuerdo tangible del viaje. Pequeños rituales que transforman una noche de invierno en un momento para recordar.



Para los más chicos, el Kids Club, así los más chicos también tienen su propio plan mientras los adultos descansan, y para la familia, un equipo de recreación con actividades durante toda la semana para todos los gustos y edades. Para quienes buscan trabajo remoto o una escapada corta entre semana, el wifi en todas las áreas y los espacios comunes hacen que la desconexión sea una elección, no una obligación.

Una invitación, no una promesa lejana



Manzano Resort no propone un viaje de una vez en la vida: propone la posibilidad de volver, temporada tras temporada, a un lugar que ya conocen bien quienes viven cerca de la cordillera. Para los neuquinos, el invierno en Villa La Angostura no requiere planificación de meses ni vuelos — solo las ganas de manejar unas horas y encontrarse con la nieve, el lago y un lugar donde el descanso está resuelto de antemano.



Tenemos promociones para todo tipo de viaje: en pareja, en familia o entre amigos, a tu medida y en tus tiempos. Contactanos y descubrí la mejor para vos. Para conocer más sobre Manzano Resort y consultar disponibilidad para esta temporada de invierno, consultá en las siguiente direcciones: