El mercado automotor de Neuquén y Río Negro suma una nueva propuesta con la llegada del Jeep Avenger, un SUV compacto que combina el espíritu aventurero característico de la marca con tecnología pensada para la movilidad urbana. El modelo ya está disponible en el concesionario oficial Jeep-Ram de Pire Rayen en Neuquén y se presenta como una alternativa para quienes buscan su primer vehículo o quieren dar un salto hacia un segmento que incorpora nuevas soluciones de eficiencia y conectividad.

Fotos: Oscar Livera.-

El lanzamiento se realizó en el concesionario oficial de la marca el 13 de noviembre acompañado por música, propuestas gastronómicas y distintos espacios de encuentro. Además, los asistentes tuvieron la posibilidad de acercarse al vehículo, conocer sus principales prestaciones y realizar test drives para experimentar sus características de conducción.

La propuesta buscó generar una experiencia diferente a la de un lanzamiento tradicional, en sintonía con el perfil moderno, urbano y aventurero que representa el nuevo Avenger.

Cómo es el nuevo integrante de la familia Jeep

Una de sus principales características es su motorización. El Avenger es el primer SUV que ingresa a la Argentina con motorización híbrida MHEV, una tecnología que combina el motor turbo T200 de 120 CV Cadenero con un sistema de hibridación ligera de 12 voltios. Esta configuración se complementa con una transmisión automática CVT de siete velocidades simuladas, que permite optimizar el consumo de combustible y ofrecer una conducción ágil, sin necesidad de conectar el vehículo a una fuente externa para recargar su batería.

“Está orientado hacia un público más citadino, como primer auto. Es un vehículo que no gasta mucho, con mucha autonomía y que en algunas de sus versiones cuenta con ChatGPT”, explicó Diego Bellini, gerente comercial de Jeep Ram, durante el evento.

El nuevo modelo llega en tres versiones (Altitude, Longitude y Limited), con distintos niveles de confort, tecnología y equipamiento. Entre sus principales prestaciones se destacan la pantalla multimedia Uconnect de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, seis airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. En su versión Limited incorpora, además, asistente de voz con ChatGPT integrado, faros Matrix LED Vision y techo solar panorámico.

A las novedades tecnológicas se suman distintas alternativas para facilitar el acceso al vehículo. Desde el área de Plan de Ahorro, Marcia Ladisla explicó que existe la posibilidad de financiarlo directamente de fábrica, en pesos y sin interés. Por su parte, Marcos Muñoz detalló que se pueden realizar adjudicaciones en distintas cuotas por contrato, con solo el 20%. Además, la propuesta comercial contempla tres meses de seguro bonificado al 50% y diez meses de patentamiento gratis.

Marcos Muñoz.-

El concesionario oficial Jeep-Ram de Pire Rayen está ubicado en Andrés Vela 3781, Parque Industrial de Neuquén. Allí, el equipo comercial brinda asesoramiento sobre las versiones disponibles y las distintas alternativas de adquisición. Como así también se encontrará disponible en las sucursales de la ciudad de Zapala y de General Roca de Pire Rayen.

Con el Avenger, Jeep amplía su propuesta en el país e incorpora una nueva alternativa que combina dimensiones compactas, tecnología híbrida y el ADN de la marca.