El megaproyecto que reconfigura la oferta turística y nocturna de Viedma

Mientras Viedma refuerza su apuesta por el turismo y la vida nocturna, el Complejo del Río se consolidó como uno de los protagonistas del nuevo escenario local. Instalado desde hace un año frente a la costanera, reúne hotelería cinco estrellas, casino, propuestas gastronómicas, eventos culturales y salones de gran capacidad en una misma estructura, un modelo sin antecedentes en la Patagonia.

El proyecto, que forma parte de Hoteles y Casinos del Río, amplía su propuesta año tras año y hoy funciona como una suerte de “microciudad” de servicios. El hotel es el primero de este nivel en la comarca, con amplias suites, departamentos equipados y un lounge VIP panorámico. A eso se suma un Wellness Center con piscina climatizada, sauna finlandesa, gimnasio y un área de kinesiología.

Pero el movimiento se extiende mucho más allá del hotel. Los salones del complejo, con capacidad para más de 800 personas, empezaron a captar desde congresos y cumbres empresariales hasta recitales y celebraciones sociales. No existía en la comarca un espacio con esa escala y equipamiento, lo que amplió significativamente la agenda cultural y corporativa de la ciudad.

Otro diferencial concreto es su estacionamiento, el más amplio de Viedma, con más de 300 plazas gratuitas y seguridad permanente, un servicio poco habitual en la zona.

El chef Beltrán le da a la carta del restaurante un enfoque en la cocina mediterránea / Foto de Vanesa Schwemmler

En materia gastronómica, el restaurante La Mezquita, que es parte del complejo, lleva la firma de Beltrán, un chef con marcado enfoque mediterráneo. Esa influencia aparece en una carta variada que reúne pastas artesanales, carnes seleccionadas y alternativas vegetarianas y veganas, siempre respaldadas por un criterio de frescura y calidad constante.

A la par, el Food Park —con ingreso directo desde la costanera— se consolidó como un punto de encuentro para quienes buscan un paseo más informal. Allí conviven la cafetería Havanna que se inauguró en julio de este año, la heladería Freddo y La Mezquita al Paso, dedicada a carnes, grill & empanadas, una combinación que volvió habitual la presencia de familias, turistas y residentes.

Los juegos Tiger & Dragon de IGT son uno de los destaques del casino / Foto gentileza

El casino, por su parte, amplió su oferta de entretenimiento con tecnología reciente. Entre las incorporaciones destacan los juegos progresivos Tiger & Dragon de IGT, reconocidos por su estética oriental, gongs brillantes y un sistema de bonos especiales. La sala cuenta con más de 300 máquinas y un sector Premier que combina equipos seleccionados, montos especiales y un ambiente VIP. Allí se ubica además un jackpot superior a los 5 millones de pesos, uno de los pozos más altos de la región. El recorrido se completa con un moderno Sport Bar donde se transmiten más de 1.800 disciplinas deportivas en vivo.

Todas las noches se presentan bandas locales y regionales / Foto gentileza

La actividad nocturna también encontró allí su escenario fijo. Todas las noches se presentan bandas locales y regionales, lo que sumó un nuevo circuito cultural a la ciudad y reforzó la idea de que el complejo funciona como uno de los puntos más transitados después del atardecer.

En un contexto donde Viedma busca consolidar su perfil turístico, el “gigante de la costanera” ha encontrado su lugar propio en la agenda social, cultural y gastronómica de la capital provincial.