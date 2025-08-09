El norte neuquino mejora su infraestructura para recibir más visitantes

El norte neuquino se consolida como uno de los destinos más atractivos de la provincia gracias a una propuesta que combina turismo natural, servicios accesibles y mejoras en conectividad. El gobierno provincial impulsa una promoción 2×1 para residentes en cinco hosterías de la Región Alto Neuquén, que permite alojarse dos noches y pagar solo una. Este beneficio, vigente hasta el 31 de agosto, busca potenciar las economías locales y atraer visitantes a los destinos de Varvarco, Huinganco, Manzano Amargo, Las Ovejas y Los Miches.

Huinganco, el jardín de la provincia

La hostería de Huinganco, ubicada en un entorno privilegiado donde se destacan el Cerro Corona, el bosque de pinos y el apodo de “jardín de la provincia”, vive una temporada histórica: por primera vez se puede acceder por asfalto completo, gracias a la obra finalizada en la ruta provincial 39 que conecta con Andacollo. Este avance no sólo mejora el acceso, sino que también fortalece la propuesta turística de la localidad, donde se pueden visitar los Saltillos, la cascada de Félix o realizar trekking de alta exigencia hasta la cima del cerro.

El impulso al Rally del Norte Neuquino

En el aniversario de Chos Malal, el gobernador Rolando Figueroa firmó convenios con los municipios de Tricao Malal y El Cholar para reacondicionar sus hosterías municipales con aportes no reintegrables de 10 millones de pesos. Además, se impulsó la creación del Rally del Norte Neuquino como un evento deportivo que promueve la integración regional, el turismo de aventura y el desarrollo económico a través de la actividad turística local.

Termas bajo las estrellas

Otra propuesta novedosa es la experiencia “Termas bajo las estrellas” que ofrece el Ente Provincial de Termas en Copahue. Se trata de una actividad nocturna que combina traslados especiales con orugas, contemplación del cielo estrellado y baños termales en la Laguna del Chancho, además de baños de vapor y aguas sulfurosas. La tarifa de los servicios termales es la misma que durante el día, y los traslados se abonan por separado. Este producto resalta el valor natural y terapéutico del norte, y se realiza en coordinación con los prestadores turísticos privados de la zona.

Ruta 43: la columna vertebral

La ruta provincial 43, considerada la columna vertebral del Norte Neuquino, sigue siendo clave para el desarrollo regional. Conecta Chos Malal con Varvarco-Invernada Vieja en un recorrido que bordea ríos, conecta áreas protegidas y permite acceder a parajes como Domuyo, Epu Lauquen, Los Bolillos y Aguas Calientes. El gobierno firmó contrato con José Chediack S.A.I.C.A para completar el pavimento en el tramo entre Las Ovejas y Varvarco, mejorando la conectividad turística y la calidad de vida de las comunidades rurales.

Paisajes majestuosos y arqueología milenaria

Entre las hosterías destacadas, Varvarco ofrece una ubicación imponente en la confluencia de los ríos Neuquén y Varvarco, con acceso al cerro Domuyo, el punto más alto de la Patagonia. La hostería dispone de 32 plazas, restaurante propio y una habitación adaptada para personas con discapacidad motriz. Además, se puede explorar el Parque Arqueológico Colo Michico, uno de los mayores yacimientos de arte rupestre de América. La promoción 2×1 se reserva fácilmente por WhatsApp o desde el sitio web oficial. Accedé acá.

Tranquilidad rural y sabores caseros

La hostería de Los Miches, rodeada por la Cordillera del Viento, es ideal para quienes buscan tranquilidad, pesca o contacto con el río Nahueve. Con 16 plazas, desayuno casero y vistas privilegiadas, también se encuentra incluida en la promoción provincial. A poca distancia, el visitante puede conocer el salto de agua Manchana-co o el Mirador El Cóndor, entre otros paisajes poco explorados.

Infraestructura moderna en plena naturaleza

En Manzano Amargo, recientemente inaugurada, la hostería cuenta con tecnología moderna, habitaciones dobles, conexión Starlink y accesibilidad. Se accede a través de la ruta provincial N°54, y entre sus principales atractivos naturales figuran las cascadas La Fragua y Escondida, que completan la experiencia de naturaleza pura y descanso.

Financiamiento internacional para obras

Para fortalecer este modelo turístico sustentable, el gobierno neuquino gestiona créditos internacionales con organismos multilaterales. La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) ya otorgó un préstamo de 237 millones de dólares, del cual 100 millones se están ejecutando en obras de pavimento, plantas potabilizadoras y tratamiento de líquidos. La segunda etapa, de 137 millones de dólares, se enfocará en infraestructura vial del Norte, mientras se avanza también en acuerdos con el Banco Mundial y el BID para proyectos vinculados al turismo y loteos habitacionales.

Propuesta turística integral con identidad neuquina

El norte neuquino está en plena transformación: con ofertas imperdibles, servicios termales únicos y obras clave de conectividad, se convierte en un destino cada vez más elegido por viajeros que buscan naturaleza, tranquilidad y cultura viva. Bajo el lema “Flechazo con el Norte, lo tuyo con el norte va en serio”, esta región invita a descubrir todo su potencial antes del 31 de agosto, con promociones que hacen más fácil enamorarse de sus paisajes.