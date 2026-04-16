El proyecto Vaca Muerta Oil Sur avanza con obras estratégicas en Río Negro para la exportación de petróleo

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) continúa avanzando a paso firme y alcanzó nuevos hitos constructivos en dos de sus frentes principales: la Terminal Punta Colorada y la Estación Cabecera Allen, consolidando el desarrollo de infraestructura clave para potenciar la exportación de crudo argentino.

En Punta Colorada, se completó el montaje del techo del primer tanque de almacenamiento (TK404), una de las estructuras centrales del proyecto. Cada tanque tendrá una capacidad de 120.000 m³, 82 metros de diámetro y 35 metros de altura, y está diseñado con tecnología específica para garantizar una operación segura en ambiente costero.

Cada tanque demanda alrededor de 1.500 toneladas de acero / Foto gentileza

La magnitud de esta obra se refleja en sus cifras: cada tanque demanda alrededor de 1.500 toneladas de acero y más de un millón de pulgadas de soldadura. En el caso del techo, una estructura íntegramente de aluminio de 57 toneladas, su montaje requirió cerca de 30.000 bulones y la participación de 60 trabajadores, 35 de ellos especialmente capacitados para esta maniobra.

En paralelo, en la Estación Cabecera Allen se concretó la instalación del domo geodésico de aluminio del tanque TK AG 007, una solución de ingeniería orientada a maximizar la durabilidad de los activos, reducir el impacto ambiental y elevar los estándares operativos. El domo fue diseñado y construido bajo la Norma API 650 – Apéndice G por Tecnagent, montado por AESA y supervisado por YPF.

VMOS se consolida como una infraestructura estratégica / Foto gentileza

La maniobra de izaje en Allen implicó el uso de una grúa de 600 toneladas, 32 puntos de soporte y la coordinación de más de 75 especialistas, en un trabajo articulado entre distintas empresas.

Con obras que avanzan de manera simultánea, VMOS se consolida como una infraestructura estratégica que combina innovación, escala y eficiencia para acompañar el desarrollo energético argentino y fortalecer su posicionamiento como proveedor confiable de energía a nivel global.