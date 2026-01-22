El verano en Puerto Madryn sigue con un show gratuito de Las Pelotas y una agenda completa de actividades

Ubicada en la Costa Noreste de Chubut, Puerto Madryn es la puerta de entrada principal a Península Valdés, área natural protegida declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Ballenas francas, elefantes y lobos marinos, pingüinos de Magallanes, delfines, orcas y numerosas especies terrestres y aves protagonizan este entorno natural único. Entre los atractivos cercanos se destacan Isla de los Pájaros, Puerto Pirámides, Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Norte. La ciudad fue declarada Capital del Buceo por la Cámara de Diputados de la Nación y cuenta con una amplia oferta científico-cultural, como el Ecocentro Pampa Azul, el Museo Municipal de Arte y una propuesta gastronómica diversa.

Enero en Puerto Madryn: agenda de eventos

23 de enero | Recital gratuito al aire libre – Las Pelotas

El escenario mayor recibirá a una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. El show será de acceso libre y contará con la participación de músicos locales como artistas invitados, generando un encuentro masivo que combina música, identidad y disfrute frente al mar.

24 y 25 de enero | Madryn Comestible

La feria gastronómica más esperada del verano vuelve al playón recreativo del Muelle Luis Piedrabuena. Desde las 18 hs, productores, cocineros y emprendedores locales ofrecen una amplia variedad de sabores, productos regionales y propuestas culinarias, con música y actividades para toda la familia.

23 al 25 de enero | Festival Acuático Antonio Torrejón

Uno de los eventos más destacados del calendario estival reúne a más de 200 participantes en disciplinas vinculadas al mar: buceo, canotaje, kayak, kayak polo, kitesurf, kitefoil, natación, stand up paddle, water polo, wingfoil y yachting, celebrando el vínculo histórico de la ciudad con el agua.

13 al 25 de enero | Teatrazo – Festival Nacional de Teatro

El tradicional festival convoca elencos y producciones de distintos puntos del país, con una programación diversa que incluye obras para adultos, propuestas familiares y funciones especiales. Las presentaciones se realizan en el Teatro La Escalera, consolidando a la ciudad como polo cultural patagónico durante el verano.

Info: @elgalpondelaescalera_teatro

18 de enero | Natatlón Belsito

Competencia que combina natación y atletismo, con más de 120 deportistas. Participan atletas locales y de la región en un entorno natural privilegiado que integra deporte y paisaje costero.

Info: 2804360822 | @escueladetriatletas.pm

22 de enero al 1 de febrero | MET – Madryn Escena Teatral (5ª edición)

Durante más de una semana, la ciudad se transforma en un gran escenario con funciones diarias, talleres y actividades especiales. El MET se consolidó como una de las citas culturales más importantes del verano en la Patagonia.

Info: @teatrodelinfinito

31 de enero | Madryn Corre de Noche

Carrera nocturna de 5 y 10 kilómetros con largada desde el Parador Praia, que invita a recorrer la ciudad en un clima festivo y deportivo, combinando costa y trama urbana.

Info: www.madryncorre.com

Agenda de eventos – Febrero

14 y 15 de febrero | Madryn Comestible

Nueva edición de la feria gastronómica con más propuestas culinarias, productos regionales y espacios de encuentro. Desde las 18 hs, una invitación a disfrutar de la identidad gastronómica local junto al mar.

13 al 15 de febrero | Copa de Verano de Equitación

Más de 150 participantes en distintas pruebas ecuestres que convocan a jinetes y amazonas de la región, sumando deporte, tradición y espectáculo al calendario de verano.

Info: @club_equitacion_ptomadryn

15 de febrero | Triatlón Puerto Madryn Patagonia & Open Water

Competencia que integra natación en aguas abiertas, ciclismo y pedestrismo, con alrededor de 80 atletas, poniendo en valor el entorno natural de la ciudad.

21 de febrero | Campeonato Madrynense de Aguas Abiertas

Evento que convoca a nadadores de distintos niveles en el Golfo Nuevo, reafirmando a la ciudad como destino de referencia para las actividades acuáticas.

Info: @megacicloeventospm

26 de febrero al 1 de marzo | Juegos Patagonia Arena

Con más de 400 participantes, reúne disciplinas como atletismo, básquet playa, beach handball, beach tennis, fútbol playa, futvóley, lucha, tocata y vóley 4×4. Competencias para categorías sub 16 y sub 18, promoviendo el deporte y la vida saludable en espacios abiertos.

Otras propuestas culturales y paseos

Además de los grandes eventos, la ciudad ofrece propuestas permanentes para recorrer y disfrutar a diario:

Feria de Artesanos “Muelle Chico” (Av. Roca 31): todos los días de 18 a 00 hs.

(Av. Roca 31): todos los días de 18 a 00 hs. Paseo Pluricultural “Manos Abiertas” (Av. Roca 444 esq. Sarmiento): todos los días de 18 a 00 hs.

(Av. Roca 444 esq. Sarmiento): todos los días de 18 a 00 hs. Mercado Cultural (Av. Roca y Roque Sáenz Peña – Monumento al Buzo): miércoles a domingos de 18 a 23 hs.

(Av. Roca y Roque Sáenz Peña – Monumento al Buzo): miércoles a domingos de 18 a 23 hs. Plaza San Martín : miércoles a sábados de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs.

: miércoles a sábados de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs. Cine Teatro Auditorium (28 de Julio 129): programación en www.cinemadryn.com

(28 de Julio 129): programación en www.cinemadryn.com Bingo Municipal (Belgrano 585): viernes, sábados y domingos de 22 a 04 hs.

(Belgrano 585): viernes, sábados y domingos de 22 a 04 hs. La Colmena – Tienda de artesanos y emprendedores locales (9 de Julio 367): lunes a sábados de 9:30 a 13 hs y de 17 a 22 hs.



A la amplia agenda cultural y deportiva, durante el verano se suma una variada oferta de actividades recreativas y de aventura vinculadas al mar y la naturaleza. Los paseos náuticos por el Golfo Nuevo permiten descubrir la ciudad desde otra perspectiva, con salidas diarias y avistaje de delfines y fauna marina.

El buceo y el snorkeling ocupan un lugar destacado, con propuestas para principiantes y buzos certificados, que permiten explorar la biodiversidad submarina y los paisajes sumergidos que posicionan a la ciudad como capital de las actividades subacuáticas. A estas experiencias se agregan actividades de playa, deportes acuáticos y opciones familiares.

