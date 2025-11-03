Emanero en Neuquén: cuándo se presenta y cómo conseguir entradas
La gira sigue y las "runflas" continúan sonando en cada rincón del país. Enteráte dónde podés conseguir las entradas para el show previsto en la región. Hay beneficios para socios Club RÍO NEGRO.
Emanero atraviesa un 2025 histórico: cada ciudad que pisa se convierte en una fiesta asegurada de principio a fin. Con un tour que suma shows completamente agotados en Argentina y Uruguay, y un público que lo acompaña con una pasión en crecimiento, el artista demuestra que su presente es uno de los más sólidos y exitosos de la música argentina actual. Llegará a Neuquén el próximo jueves 27 de noviembre.
Haciendo un repaso de sus avances, su más reciente single “La Traición” integra el Volumen 2 del ciclo «Runflas», donde ya brillaron colaboraciones con Ángela Leiva (“Podés pedirme perdón”), L-Gante (“Romantiko”) y el hit bailable “Mala Mujer”.
Con millones de reproducciones, el éxito arrollador de “Sinvergüenza” (cuádruple platino y más de un año en el Top 50 de Spotify) confirma además a Emanero como uno de los artistas más importantes y escuchados del momento. De 38 años, lleva más de 20 años de carrera musical, con cinco discos de estudio en su haber y grandes éxitos como carta de presentación de su estilo.
De cara a lo que se viene, mientras presenta nueva música, Emanero hace vibrar a miles de personas en cada ciudad. Su tour “El Último Sinvergüenza” ya recorrió Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza, y en Buenos Aires sumó cuatro Movistar Arena en menos de un año.
El pasado 2 de agosto también agotó el Antel Arena de Uruguay, donde el público lo recibió con un cariño inolvidable, según valoró. La gira sigue y las «runflas» continúan sonando en cada rincón del país. Para adquirir las entradas para el show previsto en la región, ingresar a www.entradaweb.com.ar o visitar las Jugueterías FLIPPER, donde solo se puede abonar en efectivo.
