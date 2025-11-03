Emanero en Neuquén: cuándo se presenta y cómo conseguir entradas

Emanero atraviesa un 2025 histórico: cada ciudad que pisa se convierte en una fiesta asegurada de principio a fin. Con un tour que suma shows completamente agotados en Argentina y Uruguay, y un público que lo acompaña con una pasión en crecimiento, el artista demuestra que su presente es uno de los más sólidos y exitosos de la música argentina actual. Llegará a Neuquén el próximo jueves 27 de noviembre.

Haciendo un repaso de sus avances, su más reciente single “La Traición” integra el Volumen 2 del ciclo «Runflas», donde ya brillaron colaboraciones con Ángela Leiva (“Podés pedirme perdón”), L-Gante (“Romantiko”) y el hit bailable “Mala Mujer”.

Con millones de reproducciones, el éxito arrollador de “Sinvergüenza” (cuádruple platino y más de un año en el Top 50 de Spotify) confirma además a Emanero como uno de los artistas más importantes y escuchados del momento. De 38 años, lleva más de 20 años de carrera musical, con cinco discos de estudio en su haber y grandes éxitos como carta de presentación de su estilo.

De cara a lo que se viene, mientras presenta nueva música, Emanero hace vibrar a miles de personas en cada ciudad. Su tour “El Último Sinvergüenza” ya recorrió Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza, y en Buenos Aires sumó cuatro Movistar Arena en menos de un año.

El pasado 2 de agosto también agotó el Antel Arena de Uruguay, donde el público lo recibió con un cariño inolvidable, según valoró. La gira sigue y las «runflas» continúan sonando en cada rincón del país. Para adquirir las entradas para el show previsto en la región, ingresar a www.entradaweb.com.ar o visitar las Jugueterías FLIPPER, donde solo se puede abonar en efectivo.

Las y los socios del Club Río Negro tienen 50% de descuento en el monto de los tickets.