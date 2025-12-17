Encender una llama: el video que muestra la industria detrás de Vaca Muerta

Una hornalla encendida es mucho más que un gesto cotidiano. Detrás de ese clic hay una historia de energía que recorre kilómetros, atraviesa industrias, moviliza tecnología y genera trabajo de calidad. El gas que llega de Vaca Muerta a los hogares es el resultado de una cadena de valor que articula esfuerzos para transformar recursos en desarrollo y en oportunidades concretas. Es la industria nacional en acción, multiplicando su crecimiento productivo en todo el país.

Este video fue el puntapié inicial del Seminario ProPymes 2025, el encuentro anual que reúne a más de 1.100 empresas vinculadas a la cadena de valor industrial. ProPymes nació en 2002 con el objetivo de fortalecer el vínculo entre grandes compañías, pymes y comunidades, apostando por la formación, la innovación y la exportación como motores del desarrollo. Hoy, el programa es una referencia en Argentina por su capacidad de articular sectores estratégicos y de generar un impacto real en la competitividad y el empleo.

En un contexto de transformaciones globales y desafíos locales, Argentina enfrenta la necesidad de crecer y desarrollarse. El potencial del agro, la energía y la minería constituye una oportunidad estratégica para el país. El desafío es profundizar ese impacto a través de una industria sólida, capaz de generar empleo formal y valor agregado a lo largo de toda la cadena productiva. La clave está en una apertura de mercado racional: abrirse al mundo, sí, pero defendiendo a la industria local de la competencia desleal china, que pone en riesgo a toda la cadena de valor.

Como destaca Paolo Rocca: “Hay que defender profundamente la estructura industrial. Para un país, es fundamental promover la cadena de valor en los segmentos con grandes capacidades de desarrollo y fomentar la competitividad del sector industrial”.

Frente a un escenario desafiante, la industria responde con inversión, innovación y compromiso. Proteger el trabajo local y la cadena de valor son condiciones indispensables para multiplicar oportunidades, consolidar empleo de calidad y construir comunidades más fuertes.

Fortín de Piedra, el yacimiento de Tecpetrol ubicado en Vaca Muerta, es un reflejo claro de la importancia de una robustez industrial articulada. Construido en sólo 18 meses por Techint Ingeniería y Construcción junto a una cadena de valor de más de 1000 empresas nacionales (en su mayoría pymes), produjo este año 25 millones de m³ diarios de gas, lo que lo consolidó como un actor central del abastecimiento nacional. Este volumen indica que en invierno, uno de cada cinco hogares argentinos se abasteció con su gas.

En esa misma línea, Tecpetrol está avanzando en el desarrollo del proyecto Los Toldos II Este, ubicado cerca de Rincón de los Sauces, Neuquén. Con una inversión superior a los 2.500 millones de dólares, el objetivo es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo no convencional por día en 2027. Actualmente, el proyecto ya involucra a más de 600 empresas nacionales.

El video pone en primer plano a las personas que hacen posible este proceso: quienes operan grúas y comparten mates al costado de la ruta, quienes recorren largas distancias al volante y descansan entre viajes, y profesionales de la ingeniería y de la operación que comienzan su jornada antes del amanecer, como también a las comunidades que crecen y se desarrollan.

Así, se reivindica el trabajo de calidad y el papel fundamental de la cadena de valor en cada etapa productiva, lo que demuestra que detrás de cada llama encendida hay un país integrado y un proyecto industrial sólido.